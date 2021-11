JT é incluída no Índice Dow Jones de Sustentabilidade da Ásia-Pacífico pelo oitavo ano consecutivo

O DJSI é um índice de ações nas áreas ambiental, social e de governança (ESG) reconhecido mundialmente [1] e uma referência global de sustentabilidade que avalia o desempenho das ações das principais empresas do mundo segundo critérios econômicos, ambientais e sociais. Os integrantes são selecionados com base na Avaliação de Sustentabilidade Corporativa (CSA) da S&P Global. [2] O DJSI Ásia-Pacífico é um índice de empresas na região da Ásia-Pacífico que é analisado um vez ao ano, e seus integrantes são escolhidos entre aproximadamente 600 empresas da região.

Kazuhito Yamashita, membro da diretoria e vice-presidente sênior, diretor de sustentabilidade, conformidade e assuntos gerais, disse: "Estamos muito felizes que a JT tenha sido novamente incluída no DJSI Ásia-Pacífico este ano. A estrutura CSA é uma abordagem abrangente que incorpora as últimas tendências e discussões em todo o espectro de ESG. A participação de avaliações de ESG internacionais e confiáveis nos permite avaliar de forma objetiva nossas próprias medidas e materiais de divulgação sobre sustentabilidade. Estamos comprometidos em promover divulgações transparentes e confiáveis de informações não-financeiras. Esta é uma das agendas em que temos nos concentrado nos últimos anos e é uma iniciativa importante para a promoção do diálogo com nossos acionistas."

A JT ficou na 79ª posição, entre 100 empresas, na Avaliação de Sustentabilidade Corporativa da S&P Global de 2021, atingindo a pontuação máxima nos critérios de Materialidade, Riscos e Gestão de Crises, Divulgação Ambiental, Ecoeficiência Operacional, Divulgação Social e Cidadania Corporativa e Filantropia, do total de 24 critérios (dados de pontuação: 12 de novembro de 2021).

A estratégia de sustentabilidade do JT Group foi elaborada com base no modelo dos 4S[3] e engloba suas análises de materialidade. Os pilares de sua estratégia de sustentabilidade para o grupo todo são seus "três requisitos absolutos de sustentabilidade":

O JT Group apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDG) das Nações Unidas e suas metas relacionadas no contexto do negócio e dos ambientes operacionais da empresa.[4] Para alcançar o crescimento sustentável, é essencial que o grupo contribua para o desenvolvimento sustentável da sociedade por meio de suas atividades comerciais. O JT Group continuará a interagir com seus acionistas e realizará esforços conjuntos para assegurar que tanto a sociedade quanto o grupo cresçam juntos para garantir um futuro sustentável.

[1] O índice de ações ESG reflete as medidas de uma empresa em termos de desempenho social, ambiental e de governança, além de seu desempenho financeiro.

[2] CSA é uma avaliação realizada pela S&P Global. As empresas são categorizadas por setor e recebem questionários com foco nos fatores ESG mais importantes e relevantes em cada setor, a fim de avaliar suas abordagens de ESG em termos de transparência e desempenho.

[3] Buscar o modelo dos 4S é o princípio de gestão da empresa. O JT Group se dedica a cumprir suas responsabilidades para com os clientes, acionistas, funcionários e com a sociedade, considerando atentamente os respectivos interesses desses quatro grupos principais de partes interessadas e superando suas expectativas sempre que possível.

[4] Acesse https://www.jt.com/sustainability/strategy/materiality_strategy_sdgs/index.html para mais detalhes sobre o compromisso do JT Group com os SDGs e sobre as maneiras específicas que podemos contribuir para alcançar alguns dos objetivos.

A Japan Tobacco Inc. é uma empresa internacional líder em tabaco com operações em mais de 130 países. Com aproximadamente 58 mil funcionários, ela fabrica e vende algumas das marcas mais conhecidas do mundo, como Winston, Camel, MEVIUS e LD. O JT Group está comprometido em investir em produtos de risco reduzido (RRP) e, atualmente, comercializa seus produtos aquecidos de tabaco sob a marca Ploom e vários produtos de cigarros eletrônicos sob a marca Logic, ambas de sua propriedade. O grupo também está presente nas áreas farmacêutica e de alimentos processados. Para mais informações, acesse https://www.jt.com/.

Contatos: Dinesh Babu Thotakura, gerente geral

Jo Oshiana Ogawa, sócio-gerente

Departamento de relação com a imprensa e com investidores

Japan Tobacco Inc.

Tóquio: +81-3-6636-2914

E-mail: [email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1574133/Japan_Tobacco_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1687954/DJSI_JT.jpg

FONTE Japan Tobacco Inc.

SOURCE Japan Tobacco Inc.