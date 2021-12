JT Group es reconocida en la "Lista A de cambio climático" y la "Lista A de seguridad del agua" de CDP por tercer año consecutivo

Kazuhito Yamashita, miembro de la junta, vicepresidente sénior y director de Sostenibilidad, Cumplimiento y Asuntos Generales, expresó: "Estamos encantados de ser incluidos en la 'Lista A de cambio climático' y la 'Lista A de seguridad del agua' de CDP por tercer año consecutivo. Esto refleja claramente los esfuerzos continuos por reducir nuestra huella ambiental y ampliar nuestra transparencia en la divulgación de información. El interés de la sociedad en los criterios ESG y sus demandas a las compañías aumenta año tras año. Creemos que el mundo se ha despertado ante la realidad de que es esencial que las compañías trabajen en la sostenibilidad, y los que no la toman en consideración no pueden esperar un crecimiento continuo. A raíz de esto, JT Group ha situado la sostenibilidad en el centro de su agenda de gestión y nuestros empleados están trabajando hombro a hombro para abordar los asuntos de ESG. En particular, estamos logrando avances sostenidos hacia el 'Plan ambiental de JT Group 2030' a un ritmo que superará nuestros objetivos. Seguiremos mejorando el valor creado por el Grupo y manteniendo la confianza de las partes interesadas".

JT Group lanzó el "Plan ambiental de JT Group 2030" en 2019, que refleja cambios en su entorno comercial, con "Energía y emisiones", "Recursos naturales" y "Residuos" como áreas clave de enfoque. Algunos ejemplos concretos de medidas que el Grupo está adoptando para reducir su contribución al cambio climático son la introducción de la energía renovable y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de actividades comerciales, así como de las materias primas y los servicios que compra. En cuanto a la seguridad del agua, el Grupo sigue mejorando las medidas, incluida la reducción de la extracción de agua en sus actividades comerciales y la mejora de la gestión del riesgo del agua en la cadena de suministro.

Además, JT Group planea actualizar los objetivos para "Energía y emisiones" en el "Plan ambiental de JT Group 2030", a fin de cumplir con su responsabilidad social de contribuir para la construcción de una sociedad descarbonizada en todo el mundo. Con el fin de garantizar que se deje un entorno saludable y sostenible para las generaciones futuras, JT Group está comprometido a lograr un equilibrio entre las actividades corporativas y la preservación del medio ambiente al abordar los desafíos ambientales en una sociedad más amplia, así como en la cadena de valor del Grupo.

Acerca de CDP

CDP (con sede en Londres) es la organización sin fines de lucro líder a nivel internacional que acelera las acciones para lograr economías sostenibles, evaluando la divulgación y las acciones de compañías de todo el mundo. CDP, que representa a más de 590 inversionistas con activos por USD 110 billones, envía cuestionarios a las compañías que cotizan en bolsas de valores de todo el mundo, preguntándoles sobre sus actividades para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y salvaguardar los recursos hídricos, luego evalúa las respuestas y publica los puntajes.

Japan Tobacco Inc. es una compañía tabacalera internacional líder con operaciones en más de 130 países. Con aproximadamente 58.000 empleados, fabrica y vende algunas de las marcas más conocidas del mundo, como Winston, Camel, MEVIUS y LD. El Grupo JT asumió el compromiso de invertir en Productos de Riesgo Reducido (RRP) y actualmente comercializa productos de tabaco calentado bajo su marca Ploom y varios productos de cigarrillos electrónicos bajo su marca Logic. El Grupo también está presente en empresas farmacéuticas y de alimentos procesados. Para obtener más información, visite https://www.jt.com/.

[1] CDP califica a las empresas de D- a A en función de su desempeño ambiental, que comienza con la divulgación y avanza hacia la concientización, la gestión y, finalmente, el liderazgo. La Lista A de CDP reconoce a las compañías del mundo que lideran el desempeño ambiental.

FUENTE Japan Tobacco Inc.

