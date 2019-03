JTI entre dans un partenariat avec Plug and Play pour lancer l'accélérateur de start-ups Vapetech

Plug and Play, un chef de file mondial de l'industrie des accélérateurs de start-ups technologiques, est entré dans un partenariat avec JTI pour gérer Vapetech, un programme visant à rassembler les innovateurs et les experts en données pour développer une technologie qui améliore l'expérience et les avantages pour la santé du vapotage. Ce programme mondial opérera depuis la Silicon Valley et lancera une première série de start-ups sélectionnées le 11 mars 2019.

« Chez Plug and Play, nous sommes toujours intéressés de soutenir l'innovation dans de nouveaux secteurs. Nous pensons que le vapotage a le potentiel de réduire les risques sanitaires du tabagisme. Notre objectif est d'identifier la prochaine génération de produits et de services, et en les reliant à JTI et à d'autre entreprises, nous continuerons à pousser en avant l'innovation dans ce secteur », a déclaré Saeed Amidi, fondateur et PDG de Plug and Play.

Par le biais d'un processus mondial de candidature et de sélection, l'entreprise Plug and Play, soutenue par JTI, sélectionnera tous les ans environ 20 start-ups qui développeront des idées et des solutions pour une expérience de vapotage améliorée. Les start-ups avec de nouveaux appareils ou technologies applicables à l'Internet des objets, à la biométrie, aux données et au Lifestyle suivront un programme de trois mois pour développer leurs produits et leurs services, en plus d'avoir accès à l'investissement et aux associations d'entreprises.

« Avec l'essor rapide des produits de vapotage, la dynamique d'innovation dans notre secteur a changé de façon significative. En plus de notre propres efforts de recherche et développement, Vapetech nous permettra d'explorer et de développer les caractéristiques recherchées par le consommateur pour la prochaine génération de produits et services. Cela étendra également notre réseau à de nouveaux ensembles d'entrepreneurs proposant des idées novatrices pour favoriser un avenir de choix dans le secteur du vapotage », a ajouté Daniel Torras, vice-président principal de JTI en charge des produits à risque réduit.

JTI évolue dans le secteur du vapotage depuis 2011. Avec la marque de cigarettes électroniques Logic et la marque de tabac chauffé Ploom, l'entreprise est actuellement présente dans 14 pays. Le secteur du vapotage évolue rapidement, avec des taux de croissance élevés dans les deux catégories. Cette croissance est alimentée par la demande croissante des consommateurs pour des solutions alternatives à la cigarette et le lancement de produits plus satisfaisants.

À propos de Plug and Play

Plug and Play est une plateforme d'innovation mondiale. Avec notre siège dans la Silicon Valley, nous avons créé des programmes d'accélérateur de start-ups, des services corporatifs d'innovation et un capital-risque interne pour que le progrès technologique avance beaucoup plus rapidement que par le passé. Depuis leur création en 2006, nos programmes se sont fait connaître dans le monde entier et sont désormais présents dans 20 sites à travers le monde, donnant aux start-ups les ressources nécessaires pour réussir dans la Silicon Valley et au-delà. Avec plus de 10 000 start-ups et 280 partenaires corporatifs officiels, nous avons créé un écosystème de start-ups de premier ordre dans de nombreux secteurs. Nous fournissons des investissements actifs par le biais de 200 capitaux-risques de premier plan de la Silicon Valley, et nous organisons plus de 700 événements de mise en réseau par an. Les entreprises de notre communauté ont levé plus de 7 milliards USD de financement, avec des sorties de portefeuille réussies comme celles de Danger, Dropbox, Lending Club et PayPal. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à l'adresse http://www.plugandplaytechcenter.com.

À propos de JTI

JTI est un cigarettier international de premier ordre opérant dans plus de 130 pays. Il est le propriétaire mondial de Winston, la marque de cigarette numéro deux dans le monde, et de Camel en dehors des États-Unis, et possède la part majortaire dans les ventes des deux marques. Ses autres marques mondiales incluent Mevius et LD. Avec sa marque Logic connue dans le monde entier, JTI est également un acteur majeur sur le marché de la cigarette électronique, et est présent depuis 2011 dans le segment du tabac chauffé avec sa marque Ploom. Avec son siège à Genève en Suisse, JTI emploie plus de 45 000 personnes et a été nommé Meilleur employeur mondial pendant 5 années consécutives. JTI est un membre du groupe de d'entreprises Japan Tobacco. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à l'adresse http://www.jti.com.

SOURCE JTI and Plug and Play