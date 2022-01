JTI gehört zur Elite der Global Top Employers für seinen innovativen Ansatz in Sachen Gleichstellung und Wohlbefinden

GENF, 20. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Das Top Employers Institute hat JTI zum achten Mal in Folge als einen von nur 11 „Global Top Employers" zertifiziert und damit das kontinuierliche Engagement und den innovativen Ansatz des Unternehmens in Bezug auf Gleichstellung und Wohlbefinden gewürdigt. Abgesehen von der weltweiten Anerkennung wurde JTI drei Jahre in Folge in allen sechs Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist, zertifiziert: Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika. Das Unternehmen wurde in zwei weiteren Ländern prämiert und ist jetzt Top-Arbeitgeber in 66 Ländern weltweit.

Das Top Employers Institute ist die internationale Autorität für die Anerkennung herausragender Personalpraktiken. Es zeichnete JTI in diesem Jahr insbesondere für die Verankerung von Gleichstellung und Entgeltgleichheit im gesamten Unternehmen aus, was EY im November 2021 mit der Verleihung eines der ersten Global Equality Standard (GES)-Zertifikate an JTI würdigte, sowie für das Engagement für das Wohlergehen der Mitarbeiter durch weltweit führende Initiativen wie flexible Arbeitszeiten , die 2021 eingeführte globale Familienurlaubspolitik , einen marktführenden Ansatz für die Inklusion von LGBT+ , und das Frauenförderprogramm TOGETHER .

„Wir freuen uns, dass JTI seinen Platz in der Elite der Global Top Employers beibehalten hat. Das Unternehmen kann stolz sein auf seinen Status als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Personalpolitik und auf sein kontinuierliches Engagement für die Verbesserung des Wohlbefindens seiner Mitarbeiter in aller Welt. Der jüngste Erfolg, international als Arbeitgeber, der die Gleichstellung fördert, zertifiziert zu werden, dient allen Unternehmen, die ebenfalls ein Top Employer werden wollen, als Vorbild", sagte David Plink, CEO des Top Employers Institute.

„Es ist uns eine Ehre, erneut vom Top Employers Institute ausgezeichnet worden zu sein. Unsere Mitarbeiter stehen bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt. Deshalb wollen wir ihnen das bestmögliche Arbeitsumfeld bieten. Unseren über 40.000 Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln, und ihnen optimale Bedingungen und Unterstützung zu bieten, damit sie ihr Potenzial voll ausschöpfen können, ist für uns von größter Bedeutung", so Howard Parks, Senior Vice President, People & Culture bei JTI.

JTI hat sich für die kommenden Jahre ehrgeizige Ziele gesetzt, um aktuelle und zukünftige Talente zu fördern, zu unterstützen und zu binden. Das Unternehmen wird sich weiterhin auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter konzentrieren, indem es die Arbeitsumgebung des Unternehmens anpasst und verbessert, sei es im Büro oder zu Hause. Potenzielle künftige Mitarbeiter können an JTIs „Make It Bright Challenge" teilnehmen, bei der Studenten aus aller Welt um bezahlte internationale Praktika konkurrieren, die zu einer Festanstellung führen können.



Diese Programme werden neben anderen weltweit führenden Initiativen den Status von JTI als Top-Arbeitgeber bestätigen.

Das Top Employers Institute ist weltweit eine Autorität für die Würdigung hervorragender Personalpraktiken. Die Organisation hilft dabei, derartige Praktiken zu beschleunigen und die Arbeitswelt zu bereichern. Durch das Zertifizierungsprogramm des Top Employers Institute können sich teilnehmende Unternehmen zertifizieren lassen und als vorbildlicher Arbeitgeber anerkannt werden. Seit seiner Gründung vor 30 Jahren hat das Top Employers Institute 1.691 Unternehmen in 120 Ländern/Regionen zertifiziert. Diese zertifizierten Top Employers haben einen positiven Einfluss auf das Leben von über 7 Millionen Arbeitnehmern weltweit.

JTI ist ein führendes internationales Tabak- und Vaping-Unternehmen mit Betriebstätigkeiten in mehr als 130 Ländern. Es ist Eigentümer von Winston, der zweitgrößten Zigarettenmarke der Welt, und Camel außerhalb der USA. Weitere globale Marken sind Mevius und LD. Mit seiner „heated Tobacco"-Marke, Ploom, und der E-Zigarettenmarke Logic ist JTI außerdem ein wichtiger Akteur im internationalen Vaping-Geschäft. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Genf in der Schweiz, beschäftigt mehr als 40.000 Mitarbeiter und hat zum achten Mal in Folge die Auszeichnung Global Top Employer erhalten. JTI ist Mitglied der JT Unternehmensgruppe. Weitere Informationen finden Sie unter www.jti.com .

