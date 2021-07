Jubilados sudamericanos presentan un reclamo por $5 millones en inversiones en Northstar Financial Services (Bermudas) en contra de Raymond James & Associates

BOCA RATON, Florida, 28 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Una pareja de jubilados mayores de Sudamérica ha iniciado un reclamo de arbitraje ante la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) contra Raymond James & Associates, Inc. después de haber sufrido una pérdida monetaria de siete cifras en Northstar Financial Services (Bermudas). Ahora, los inversionistas buscan obtener una indemnización de hasta $5 millones, además de intereses y costos.

Nuestros abogados de arbitraje para Northstar (Bermudas) de Shepherd Smith Edwards y Kantas representan a estos ciudadanos sudamericanos, y un grupo de árbitros estará a cargo de su caso en Boca Raton, Florida.

La pareja había recurrido a los Estados Unidos como un refugio seguro para sus fondos, entre ellos, sus ahorros, que inicialmente estaban depositados en Morgan Keegan Bank. Sin embargo, después de una fusión, la pareja se convirtió en cliente de Raymond James.

La firma de corretaje recomendó en un principio que los reclamantes concentraran más de $1 millón de sus fondos en Northstar Financial Services (Bermudas). La pareja luego siguió las recomendaciones de su asesor financiero y terminó invirtiendo más de $2,2 millones.

Mientras tanto, su corredor, Raymond James, les dijo que su inversión en Northstar estaba "garantizada", y los reclamantes, ambos inversionistas sencillos, confiaron en las afirmaciones de su asesor financiero, a la vez que no tenían idea de que estos productos de seguros de baja fiscalidad carecían de protección de seguro en los Estados Unidos y eran de muy alto riesgo. Desde entonces, Northstar Financial Services (Bermudas) ha iniciado procedimientos de quiebra y liquidación, y ya no es solvente. Su propietario, Greg Lindberg, está en prisión y probablemente transfirió el dinero de la entidad a otras empresas que operaba en paraísos fiscales.

Hace dos años, cuando los reclamantes pidieron que su asesor financiero Raymond James los retirara de Northstar Financial Services (Bermudas), el asesor tergiversó los costos de salida, aumentando falsamente la cantidad necesaria para salir o poner fin al contrato.

Considerando que la tarifa de salida hubiera sido mucho menor, las acciones del asesor constituyeron una grave tergiversación. Cuando los jubilados intentaron volver a abandonar la inversión, se hizo imposible porque un Tribunal de las Bermudas había congelado los activos a raíz de los problemas financieros de Northstar Financial Services (Bermudas).

Esta no es la primera reclamación de arbitraje ante la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) que el estudio jurídico SSEK ha presentado contra Raymond James Financial u otras firmas de corretaje en relación a pérdidas de inversiones de Northstar (Bermudas).

Si sufrió pérdidas en productos de Northstar (Bermudas), comuníquese con el estudio jurídico SSEK a continuación para una consulta gratuita:

Kirk Smith, [email protected]

Número gratuito en Estados Unidos: (800) 259-9010

Número gratuito en México: (800) 283-3403

Internacional a través de WhatsApp (solo texto): 713-227-2400

Northstar Bermuda FAQs

Preguntas Frecuentes Northstar Bermuda

