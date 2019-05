Jubilant Biosys choisit CDD Vault pour les cinq prochaines années pour la communication des données de recherche avec ses clients

« CDD Vault sera utilisé sur tous les sites de recherche de Jubilant, afin de centraliser l'information expérimentale, structurée ou non et de la partager avec les clients », a déclaré Marcel Velterop, le président des Services de recherche de médicaments et façonnerie chez Jubilant Biosys Limited. « Grâce à CDD Vault, les scientifiques pourront étudier leurs données chimiques et biologiques en temps réel, ce qui leur permettra de prendre des décisions rapidement concernant les programmes de recherche. »

« Jubilant est un collaborateur de premier plan des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques du monde entier et nous sommes ravis de les aider à partager avec le secteur des sciences de la vie leurs services de R-D préclinique de qualité exceptionnelle », a déclaré Mariana Vaschetto, la directrice générale des activités commerciales mondiales de CDD. « CDD Vault a été conçu pour être sûr et facile à utiliser aux fins de la recherche collaborative intra- ou inter-entreprises. Nous sommes heureux de cette relation à long terme avec Jubilant et nous avons hâte de contribuer à garantir le succès de la recherche de leurs clients. »

À propos de Collaborative Drug Discovery

Le produit phare de CDD (www.collaborativedrug.com), CDD Vault®, est utilisé pour gérer l'enregistrement chimique, les rapports structure-activité (SAR) et calibrer les collaborations en toute sécurité. CDD Vault® est une solution de base de données hébergée pour la gestion et le partage sécurisés des données biologiques et chimiques. CDD Vault® vous permet d'organiser intuitivement les structures chimiques et les données d'études biologiques et de collaborer avec des partenaires internes ou externes, grâce à une interface Web facile à utiliser. Les modules disponibles comprennent l'activité et l'enregistrement, la visualisation, l'inventaire et un livret de laboratoire électronique.

À propos de Jubilant Biosys Limited

Jubilant Biosys, filiale de Jubilant Life sciences Ltd, une entreprise mondiale intégrée, spécialisée dans les produits pharmaceutiques et les sciences de la vie, exerce ses activités à Bangalore et à Noida (Inde). Jubilant Biosys a démontré son expertise dans de multiples domaines thérapeutiques, notamment (mais sans s'y limiter) l'oncologie, les troubles métaboliques, la douleur et l'inflammation et le système nerveux central. Son modèle commercial comprend des services de recherche opérationnels et intégrés et la recherche de nouveaux médicaments, y compris les bonnes pratiques de laboratoire et les bonnes pratiques de fabrication de phases 1-2, en tant qu'éléments de base pour la recherche collaborative.

