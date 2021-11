Jubilant Biosys Limited annonce la création d'un nouveau centre de recherche sur l'innovation chimique afin de soutenir l'expansion de la chimie de découverte et des services ADME in vitro pour des clients tels que Turning Point Therapeutics

SAN DIEGO et BENGALURU, Inde, 12 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Jubilant Biosys Limited a annoncé aujourd'hui une expansion de ses installations pour renforcer ses services de chimie de découverte et d'ADME in-vitro. Jubilant Biosys fournit des services à Turning Point Therapeutics Inc. pour de multiples programmes de recherche sur les petites molécules oncologiques. Turning Point est une société d'oncologie de précision qui développe des thérapies de nouvelle génération ciblant les facteurs génétiques du cancer.

Les services destinés à Turning Point Therapeutics Inc. seront fournis par le Chemistry Innovation Research Center (CIRC) de Jubilant Biosys Limited, un centre de recherche ultramoderne récemment construit à Greater Noida, en Inde. Son centre de recherche sur l'innovation chimique a une capacité initiale de 500 ETP, ce qui permet d'améliorer les performances opérationnelles des services de chimie de découverte et d'obtenir rapidement des données ADME in vitro pour les projets des clients.

Commentant cette expansion, Giuliano Perfetti, directeur général de Jubilant Biosys Limited, a déclaré : « Nous sommes ravis d'inaugurer notre nouveau centre de recherche sur l'innovation chimique, situé à Greater Noida, pour répondre aux besoins de Turning Point et de nos autres clients en matière de projets, et nous sommes impatients d'accélérer leurs programmes grâce à ce site. »

« Nous sommes ravis de poursuivre notre relation avec Jubilant Biosys Limited alors qu'ils commencent à utiliser leur CIRC. Ils continuent à fournir des services contractuels qualifiés pour des projets de chimie synthétique difficiles, tout en réalisant l'importance de temps de cycle courts pour livrer et fournir des données ADME in-vitro critiques pour notre portefeuille en pleine expansion », a déclaré Siegfried Reich, Ph.D., directeur scientifique de Turning Point Therapeutics.

À propos de Jubilant Biosys Limited

Jubilant Biosys, une filiale de Jubilant Pharmova Limited, une entreprise pharmaceutique mondiale intégrée, est présente à Bengaluru et Noida en Inde. Jubilant Biosys offre des services de recherche et développement sous contrat pour les innovateurs pharmaceutiques mondiaux. Jubilant Biosys a démontré son expertise dans les services fonctionnels en chimie, notamment la chimie computationnelle, médicinale et synthétique, la recherche et le développement de prototypes et les capacités de mise à l'échelle des bonnes pratiques de fabrication jusqu'à la phase II. Les services dans le domaine de la biologie comprennent la biologie structurelle, la biologie in-vitro, la DMPK, la pharmacologie in-vivo et la toxicologie. En outre, Jubilant Biosys dispose d'une expertise intégrée en matière de découverte et a déjà travaillé sur plus de 80 programmes dans de multiples domaines thérapeutiques, notamment l'oncologie, les troubles métaboliques, la douleur et l'inflammation, le SNC et les maladies rares. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.jubilantbiosys.com

À propos de Turning Point Therapeutics

Turning Point Therapeutics est une société d'oncologie de précision au stade clinique qui possède un portefeuille de médicaments expérimentaux découverts en interne et conçus pour remédier aux principales limitations des thérapies anticancéreuses existantes. Le principal candidat-médicament de la société, le repotrectinib, est un inhibiteur de kinase de nouvelle génération qui cible les moteurs oncogènes ROS1 et TRK du cancer du poumon non à petites cellules et des tumeurs solides avancées. Le repotrectinib, qui fait l'objet d'une étude d'enregistrement de phase 2 chez l'adulte et d'une étude de phase 1/2 chez l'enfant, a montré une activité antitumorale et des réponses durables chez des patients n'ayant jamais reçu d'inhibiteur de kinase et chez des patients prétraités. Le portefeuille de médicaments candidats de la société comprend également l'elzovantinib, qui cible MET, CSF1R et SRC, et qui fait l'objet d'un essai de phase 1 chez des patients atteints de tumeurs solides avancées ou métastatiques présentant des altérations génétiques de MET ; le TPX-0046, ciblant RET, qui est étudié dans un essai de phase 1/2 chez des patients atteints de tumeurs solides avancées ou métastatiques présentant des altérations génétiques de RET ; et le TPX-0131, un inhibiteur d'ALK de nouvelle génération, qui est étudié dans un essai de phase 1/2 chez des patients précédemment traités pour un cancer du poumon non à petites cellules ALK-positif avancé ou métastatique. L'entreprise est déterminée à développer des thérapies qui marquent un tournant pour les patients dans leur traitement du cancer. Pour plus d'informations, consultez le site www.tptherapeutics.com .

À propos de Jubilant Pharmova Limited

Jubilant Pharmova Limited (anciennement Jubilant Life Sciences Limited) est une entreprise spécialisée dans le domaine des produits pharmaceutiques, des services de recherche et développement sous contrat et des nouveaux médicaments brevetés. L'activité pharmaceutique, par l'intermédiaire de Jubilant Pharma Limited Singapore (JPL), est engagée dans la fabrication et la fourniture de produits radiopharmaceutiques avec un réseau de 48 radiopharmacies aux États-Unis, l'immunothérapie allergique, la fabrication sous contrat d'injectables stériles et de produits non stériles, d'API et de formulations de dosage solides par le biais de six sites de fabrication qui desservent tous les marchés réglementés, y compris les États-Unis, l'Europe et d'autres régions géographiques. Jubilant Biosys Limited fournit des services de recherche et développement sous contrat par le biais de deux centres de recherche de classe mondiale à Bangalore et Noida en Inde. Jubilant Pharmova Limited dispose d'une équipe de plus de 6 000 personnes multiculturelles à travers le monde. L'entreprise est reconnue comme un « partenaire de choix » par les grandes entreprises pharmaceutiques du monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.jubilantpharmova.com

