Jubilant Biosys Limited anuncia el nombramiento de Giuliano Perfetti como consejero delegado

Al comentar su incorporación, Shyam S Bhartia, presidente y Hari S Bhartia, copresidente y director general de Jubilant Pharmova, dijeron: "Jubilant Biosys está encantada de tener a Giuliano a bordo, ya que estamos avanzando rápidamente en la expansión de nuestros servicios de descubrimiento de fármacos y el negocio CDMO a través de inversiones en infraestructura y nueva capacidad".

"Estoy encantado de unirme a Jubilant Bhartia Group en un momento tan crucial de crecimiento e inversión, aportando una oferta totalmente integrada desde el descubrimiento de fármacos hasta el desarrollo y la producción comercial", dijo Giuliano Perfetti con motivo de su nombramiento.

Acerca de Jubilant Biosys Limited

Jubilant Biosys, una filial de Jubilant Pharmova Limited, una empresa farmacéutica global integrada, tiene presencia en Bengaluru y Noida en la India. Jubilant Biosys ofrece servicios de investigación y desarrollo por contrato para innovadores farmacéuticos globales. Jubilant Biosys ha demostrado su experiencia en servicios funcionales en química, incluyendo química computacional, química medicinal/sintética, PR&D y capacidades de escalado GMP hasta la fase II. Los servicios de biología incluyen biología estructural, biología in vitro, DMPK, farmacología in vivo y toxicología. Además, Jubilant Biosys tiene experiencia en el descubrimiento integrado con un historial de trabajo en más de 80 programas en múltiples áreas terapéuticas, incluyendo pero no limitado a la oncología, los trastornos metabólicos, el dolor y la inflamación, el SNC y la expansión en las enfermedades raras.

Para más información, visite: www.jubilantbiosys.com

Acerca de Jubilant Pharmova Limited

Jubilant Pharmova Limited (antes Jubilant Life Sciences Limited) es una empresa que se dedica a los productos farmacéuticos, a los servicios de investigación y desarrollo por contrato y a los nuevos medicamentos patentados. El negocio farmacéutico, a través de Jubilant Pharma Limited Singapore (JPL), se dedica a la fabricación y el suministro de radiofármacos con una red de 48 radiofarmacias en Estados Unidos, productos de terapia antialérgica, fabricación por contrato de inyectables estériles y productos no estériles, API y formulaciones de dosis sólidas a través de seis instalaciones de fabricación aprobadas por la FDA de EE.UU. en Estados Unidos, Canadá y la India. Jubilant Biosys Limited ofrece servicios de investigación y desarrollo por contrato a través de tres centros de investigación de primera clase en Bangalore, Noida y Greater Noida en la India. Jubilant Therapeutics participa en el negocio de medicamentos novedosos patentados y es una empresa biofarmacéutica innovadora que desarrolla terapias de vanguardia en el área de la oncología y los trastornos autoinmunes. Jubilant Pharmova Limited cuenta con un equipo de unas 5.800 personas multiculturales en todo el mundo. La empresa es reconocida como un "socio de elección" por las principales empresas farmacéuticas del mundo. Para más información, visite: www.jubilantpharmova.com .

