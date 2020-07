Jubilant Biosys Limited anuncia fusão com Jubilant Chemsys Limited

BENGALURU, Índia, 29 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Jubilant Biosys Limited ("Biosys"), subsidiária integral da Jubilant Life Sciences Limited, anunciou hoje a conclusão da fusão com a empresa irmã Jubilant Chemsys Limited, sediada em Noida, na Índia. As entidades combinadas operarão agora como Jubilant Biosys Limited.

A fusão simplificará as operações e proporcionará aos clientes o acesso a uma marca única para uma ampla gama de serviços de descoberta, novos medicamentos em investigação (IND), pesquisa e desenvolvimento de produto (PR&D) e desenvolvimento de boas práticas manufatureiras (GMP). A Biosys tinha anunciado anteriormente um investimento significativo na construção de novas instalações de pesquisa de última geração na região de Noida e em Bengaluru, na Índia, para atender à crescente demanda dos clientes por seus serviços funcionais (química medicinal e sintética, biologia estrutural, DMPK, biologia e ampliação de escala de boas práticas manufatureiras) e especialmente pelos serviços integrados de descoberta de medicamentos.

Marcel Velterop, presidente da Jubilant Biosys Limited e CDMO, disse: "Estamos encantados por fazer esta fusão acontecer e fixar o foco dos nossos investimentos em crescimento para expandir tanto a química quanto as capacidades integradas de descoberta de medicamentos. Ela fornece clareza aos clientes e nos permite cumprir melhor a nossa promessa '4D' de acelerar o processo de descoberta por meio de uma maior digitalização das operações e do fluxo de informações."

Sobre a Jubilant Biosys Limited:

A Jubilant Biosys, subsidiária integral da Jubilant Life Sciences Ltd com sede em Bengaluru, presta serviços contratuais de pesquisa e desenvolvimento para inovadores da indústria farmacêutica global. A Biosys já demonstrou experiência em serviços funcionais como biologia, DMPK, toxicologia, química medicinal, PR&D e capacidades de expansão de escala de GMP até a fase II. Tem um histórico comprovado de realização de mais de 75 programas integrados em diversas áreas terapêuticas, como, por exemplo, oncologia, distúrbios metabólicos, dor e inflamação, sistema nervoso central e expansão a doenças raras. A empresa irmã TrialStat Solution Inc. proporciona uma plataforma avançada de captura eletrônica de dados (EDC) para acelerar a captura e o processamento de dados de ensaios clínicos. Para obter mais informações, visite www.jubilantbiosys.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/821405/Jubilant_Biosys_Logo.jpg

FONTE Jubilant Biosys Limited

SOURCE Jubilant Biosys Limited