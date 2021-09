Jubilant Biosys Limited anuncia nomeação de Giuliano Perfetti como CEO

Ao comentar sobre sua entrada na Jubilant Biosys, Shyam S Bhartia, presidente, e Hari S Bhartia, copresidente e diretor administrativo da Jubilant Pharmova, disseram: "A Jubilant Biosys tem o prazer de receber Giuliano na empresa, à medida que avançamos rapidamente na expansão de nossos serviços de descoberta de medicamentos e de nossa organização de desenvolvimento de contratos e fabricação (CDMO) por meio de investimentos em infraestrutura e novas capacidades."

"Estou entusiasmado por ingressar na Jubilant Bhartia Group em um momento tão crucial de crescimento e investimento, proporcionando uma oferta totalmente integrada, desde a descoberta de medicamentos até o desenvolvimento e produção comercial", disse Giuliano Perfetti em sua nomeação.

Sobre a Jubilant Biosys Limited

A Jubilant Biosys, uma subsidiária da Jubilant Pharmova Limited, uma empresa farmacêutica global integrada, atua em Bengaluru e em Noida, na Índia. A Jubilant Biosys oferece serviços contratados de pesquisa e desenvolvimento para empresas farmacêuticas inovadoras globais. A Jubilant Biosys demonstrou experiência em serviços funcionais em química, incluindo química computacional, medicinal e sintética, recursos em escala de P&D e boas práticas de fabricação até a fase II. Os serviços em biologia incluem biologia estrutural, biologia in-vitro, metabolismo e farmacocinética (DMPK), farmacologia in-vivo e toxicologia. Além disso, a Jubilant Biosys integrou experiência em descobertas com um histórico de trabalho em mais de 80 programas em diversas áreas terapêuticas, incluindo, mas não se limitando a, oncologia, distúrbios metabólicos, dor e inflamação, SNC e doenças raras.

Para mais informações: www.jubilantbiosys.com

Sobre a Jubilant Pharmova Limited

A Jubilant Pharmova Limited (anteriormente Jubilant Life Sciences Limited) é uma empresa envolvida em produtos farmacêuticos, serviços de pesquisa e desenvolvimento de contratos e negócios de novos medicamentos proprietários. A divisão de produtos farmacêuticos por meio da Jubilant Pharma Limited Singapore (JPL) está envolvida na fabricação e fornecimento de radiofármacos, com uma rede de 48 farmácias de rádio nos EUA, produtos de terapia alérgica, fabricação por contrato de injetáveis estéreis e produtos não estéreis, ingredientes farmacêuticos ativos e formulações de dosagem sólidas, por meio de seis unidades de fabricação aprovadas pela USFDA nos Estados Unidos, Canadá e Índia. A Jubilant Biosys Limited oferece serviços contratados de pesquisa e desenvolvimento por meio de três centros de pesquisa de classe mundial em Bangalore, Noida e Grande Noida, na Índia. A Jubilant Therapeutics está envolvida no negócio de novos medicamentos proprietários e é uma empresa biofarmacêutica inovadora que desenvolve terapias revolucionárias na área de doenças oncológicas e auto-imunes. A Jubilant Pharmova Limited tem uma equipe de cerca de 5.800 pessoas multiculturais em todo o mundo. A empresa é reconhecida como "parceira preferencial" pelas principais empresas farmacêuticas do mundo. Para mais informações, acesse: www.jubilantpharmova.com.

