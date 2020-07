Jubilant Biosys Limited gibt Fusion mit Jubilant Chemsys Limited bekannt

BENGALURU, Indien, 29. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Jubilant Biosys Limited („Biosys"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Jubilant Life Sciences Limited, gab heute den Abschluss ihrer Fusion mit dem im indischen Noida ansässigen Schwesterunternehmen Jubilant Chemsys Limited bekannt. Die beiden Geschäftszweige werden zukünftig unter dem Namen Jubilant Biosys Limited tätig sein.

Diese Fusion vereinfacht den Betrieb und bietet Kunden Zugang zu einer einzelnen Marke in dem breiten Spektrum der Discovery-, IND- und PR&D- und GMP-Entwicklungsdienstleistungen. Biosys gab zuvor bereits erhebliche Investitionen in den Bau neuer Forschungseinrichtungen im Großraum von Noida und in Bengaluru bekannt, die auf dem neuesten Stand der Technik sind und die steigende Nachfrage der Kunden nach funktionalen Diensten (in den Bereichen medizinischer und synthetischer Chemie, Strukturbiologie, DMPK, Biologie und hochskalierter GMP) und vor allem nach integrierten Wirkstoffentdeckungsdiensten bedienen können.

Marcel Velterop, Direktor von Jubilant Biosys Limited und CDMO, sagt: „Wir sind über den Abschluss dieser Fusion und die Bündelung unserer wachstumsorientierten Investitionen hoch erfreut, mit denen wir sowohl den chemischen Bereich ausbauen als auch unsere Kapazität für die integrierte Wirkstoffentdeckung erweitern wollen. Das schafft Klarheit für die Kunden und gibt uns die Chance, unser ,4D' Versprechen eines beschleunigten Entdeckungsprozesses durch erhöhte Digitalisierung unseres Betriebs und Datenflusses besser umzusetzen."

Informationen zu Jubilant Biosys Limited:

Jubilant Biosys, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Jubilant Life Sciences Ltd. mit Firmensitz in Bengaluru, bietet Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen auf Vertragsbasis für globale Innovatoren im pharmazeutischen Bereich. Biosys konnte seine Fachkenntnisse in funktionalen Diensten wie in der Biologie, DMPK, Toxikologie sowie in der medizinischen Chemie, PR&D und hochskalierten Kapazitäten für GMP bis auf Phase II unter Beweis stellen. Sein nachweislicher Lieferumfang erstreckt sich auf mehr als 75 integrierte Programme für mehrere Behandlungsbereiche, darunter in der Onkologie, bei Stoffwechselstörungen, Schmerzen und Entzündungen, CNS und expandierend in den Bereich der seltenen Erkankungen. Sein Schwesterunternehmen TrialStat Solution Inc. bietet eine fortschrittliche EDC-Plattform zur Beschleunigung der Datenerfassung und -verarbeitung in klinischen Studien. Besuchen Sie für weitere Informationen www.jubilantbiosys.com.

