Jubilant HollisterStier LLC conclut un accord de coopération de 149,6 millions de dollars avec le gouvernement américain afin d'accroître la capacité de production de vaccins essentiels

NOIDA, Inde, 1er juin 2022 /PRNewswire/ -- Jubilant Pharmova Limited a annoncé aujourd'hui que Jubilant Pharma Limited, une filiale détenue par la société, par l'intermédiaire de l'une de ses filiales à 100 %, Jubilant HollisterStier LLC, (JHS), un important fabricant de produits pharmaceutiques sous contrat basé aux États-Unis, a conclu un accord de coopération d'un montant de 149,6 millions de dollars (USD) avec l'Army Contracting Command, en coordination avec le bureau exécutif de programme conjoint pour la défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire (JPEO-CBRND) au nom de la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), au sein du département américain de la santé et des services sociaux. Financé dans le cadre de l'American Rescue Plan, cet accord permettra à la société de doubler sa capacité de production de produits de remplissage injectables, pour un coût total de 193 millions de dollars, sur son site de fabrication de Spokane, dans l'État de Washington. Ce projet sera achevé d'ici 2025.

Cet accord s'ajoute à l'expansion de la ligne de remplissage de 92 millions de dollars annoncée en novembre 2021, qui sera commercialisée d'ici fin 2024.

À propos de cette annonce, Pramod Yadav, PDG de Jubilant Pharma Limited, a déclaré : « Jubilant HollisterStier LLC s'est engagé à rendre la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique américaine plus résistante grâce à des installations de fabrication nationales et moins dépendante des fournisseurs étrangers. Jubilant HollisterStier soutient depuis longtemps les programmes de biodéfense et de contre-mesures médicales du département américain de la santé et des services sociaux (HHS) et du département de la défense (DOD), y compris la production pour les efforts de préparation nationale. Nous sommes fiers de soutenir le gouvernement américain dans ses efforts pour que les États-Unis soient mieux préparés et prêts à faire face aux futures pandémies. »

« L'expansion de Jubilant HollisterStier LLC ciblera les grandes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques pour les produits parentéraux et offrira une plateforme de fabrication flexible capable de produire plusieurs types de vaccins (vivants, ARNm et inactivés/sous-unités). Nous nous engageons à investir dans les compétences et les capacités. Cet investissement garantira notre capacité et notre flexibilité à produire rapidement des vaccins et des traitements de qualité pour nos clients et à mieux nous préparer à toute menace future pour le pays », a déclaré Amit Arora, président de l'organisation de fabrication sous contrat (CMO), Jubilant HollisterStier LLC.

À propos de Jubilant HollisterStier LLC

Jubilant HollisterStier LLC, une filiale de Jubilant Pharma Limited, est un important fabricant sous contrat intégré de produits injectables stériles, de produits ophtalmiques, de produits optiques, de topiques et de liquides stériles et non stériles. Avec des installations en Amérique du Nord, Jubilant HollisterStier LLC fournit une fabrication spécialisée pour les industries pharmaceutiques et biopharmaceutiques. Les services comprennent une gamme complète de soutien pour rationaliser la fabrication, de la qualification du processus à la mise sur le marché.

Pour plus d'informations, consultez le site www.jublhs.com

À propos de Jubilant Pharma Limited

Jubilant Pharma Limited (JPL), une société constituée en vertu des lois de Singapour et une filiale à 100 % de Jubilant Pharmova Limited, est une société pharmaceutique mondiale intégrée qui fabrique et fournit des produits radiopharmaceutiques grâce à un réseau de radiopharmacies aux États-Unis, des produits d'immunothérapie allergique, des produits injectables stériles et non stériles, des principes actifs et des formulations de dosage solides par le biais de six sites de fabrication qui desservent tous les marchés réglementés, y compris les États-Unis, l'Europe et d'autres régions géographiques. La société dispose d'une équipe de plus de 4 600 personnes multiculturelles à travers le monde et s'engage à fournir de la valeur à ses clients répartis dans plus de 75 pays. Elle est reconnue comme un « partenaire de choix » par les grandes entreprises pharmaceutiques du monde entier.

Pour plus d'informations, consultez le site www.jubilantpharma.com

À propos de Jubilant Pharmova Limited

Jubilant Pharmova Limited (anciennement Jubilant Life Sciences Limited) est une entreprise spécialisée dans le domaine des produits pharmaceutiques, des services de recherche et développement sous contrat et des nouveaux médicaments brevetés. L'activité pharmaceutique, par l'intermédiaire de Jubilant Pharma Limited Singapore (JPL), est engagée dans la fabrication et la fourniture de produits radiopharmaceutiques avec un réseau de 48 radiopharmacies aux États-Unis, l'immunothérapie allergique, la fabrication sous contrat d'injectables stériles et de produits non stériles, d'API et de formulations de dosage solides par le biais de six sites de fabrication qui desservent tous les marchés réglementés, y compris les États-Unis, l'Europe et d'autres régions géographiques. Jubilant Biosys Limited fournit des services de recherche et développement sous contrat par le biais de deux centres de recherche de classe mondiale à Bangalore et Noida en Inde. Jubilant Therapeutics est une entreprise biopharmaceutique innovante qui développe des thérapies révolutionnaires dans le domaine de l'oncologie et des troubles auto-immuns. Jubilant Pharmova Limited dispose d'une équipe de plus de 6 000 personnes multiculturelles à travers le monde. L'entreprise est reconnue comme un « partenaire de choix » par les grandes entreprises pharmaceutiques du monde entier.

Pour en savoir plus, consulter le site www.jubilantpharmova.com

À propos de JPEO-CBRND

À propos de JPEO-CBRND : Le bureau exécutif de programme conjoint pour la défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire (JPEO-CBRND) protège la force interarmées en fournissant des contre-mesures médicales et des équipements de défense contre les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN). L'objectif du JPEO-CBRND est de permettre à la force interarmées de combattre et de gagner sans être encombrée par un environnement CBRN. Le JPEO-CBRND facilite la réponse rapide, le développement avancé, la fabrication et l'acquisition de solutions médicales, telles que des vaccins, des produits thérapeutiques et des diagnostics, pour combattre les menaces CBRN et les menaces émergentes telles que la COVID-19. Pour en savoir plus sur l'intervention du JPEO-CBRND dans le cadre du projet COVID-19, visitez le site https://www.jpeocbrnd.osd.mil/coronavirus ou suivez le JPEO-CBRND sur les médias sociaux à @JPEOCBRND.

Clause de non-responsabilité

Les déclarations contenues dans le présent document concernant des situations, événements ou circonstances futurs, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations relatives aux plans et objectifs, aux progrès et résultats de la recherche et du développement, aux caractéristiques et utilisations potentielles des produits, au potentiel de vente des produits et aux dates cibles de lancement des produits, sont des déclarations prospectives fondées sur des estimations et sur les effets anticipés d'événements futurs sur les circonstances actuelles et en cours de développement. Ces déclarations sont soumises à de nombreux risques et incertitudes et ne sont pas nécessairement prédictives des résultats futurs. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives. Jubilant Pharmova peut, de temps à autre, faire d'autres déclarations prospectives écrites et orales, y compris des déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès des organismes de réglementation et dans ses rapports aux actionnaires. La société n'a aucune obligation de mettre à jour ses déclarations prospectives de manière à refléter les résultats réels, les hypothèses modifiées ou d'autres facteurs.

