Jubilant Life Sciences annonce la nomination de M. Syed Kazmi au poste de président-directeur général de sa nouvelle entreprise biopharmaceutique innovatrice aux États-Unis - Jubilant Therapeutics Inc.

YARDLEY, Pennsylvanie, 10 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Jubilant Life Sciences Limited a annoncé que M. Syed Kazmi, titulaire d'un doctorat et d'un MBA, va rejoindre sa nouvelle entreprise biopharmaceutique innovatrice située aux États-Unis, Jubilant Therapeutics Inc., à titre de président-directeur général.

M. Kazmi était auparavant chez Novartis Pharmaceuticals Corporation où il occupait le poste de vice-président et responsable mondial du développement commercial et des licences pour l'oncologie.

Plus tôt cette année, Jubilant Life Sciences a dérivé certains actifs d'innovation exclusifs qui en sont à diverses étapes de découverte et de développement vers Jubilant Therapeutics. La nouvelle entreprise est bâtie sur un modèle commercial unique qui allie la mise en place semi-virtuelle et d'importantes synergies avec le reste de Jubilant Life Sciences, notamment un partenariat stratégique avec Jubilant Biosys, une société de recherche contractuelle (CRO) préclinique de premier plan mondial.

La stratégie de Jubilant Therapeutics vise à découvrir et à développer de nouveaux modulateurs à petites molécules de cibles importantes et auparavant non thérapeutiques, principalement en oncologie, et de nouer des partenariats créatifs pour apporter des traitements innovants aux patients qui en ont besoin.

Le portefeuille actuel de produits de l'entreprise comprend un nouvel inhibiteur épigénétique double des LSD1 / HDAC6 visant à répondre à des besoins non satisfaits dans les cancers liquides comme la leucémie myéloïde aiguë (LMA), un traitement PDL-1 à petites molécules dont l'efficacité est comparable à celle des grandes molécules et dont les effets secondaires sont moindres, un inhibiteur de la protéine PAD4 à petites molécules susceptible de combler des besoins non satisfaits dans de multiples troubles auto-immunes et un inhibiteur de la protéine PRMT5 pour le traitement du lymphome.

« Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à Syed au poste de PDG de Jubilant Therapeutics », ont déclaré Shyam Bhartia et Hari Bhartia, respectivement président et co-président de Jubilant Life Sciences. « Syed a mené avec brio une carrière de plus de 25 ans dans les fusions et acquisitions, l'octroi de licences, les collaborations stratégiques et la R & D dans les entreprises biotechnologiques spécialisées et les grandes sociétés pharmaceutiques. Nous sommes persuadés que sa large expérience contribuera à faire de Jubilant Therapeutics une prospère entreprise biopharmaceutique internationale au stade clinique, investie de la mission de transformer la vie des patients atteints de maladies graves. »

« Je suis très heureux de rejoindre l'entreprise à titre de PDG pour continuer à développer les actifs du portefeuille et les collaborations dans le but d'accélérer la mise sur le marché de nouveaux médicaments novateurs. J'ai hâte de faire de Jubilant Therapeutics une entreprise biopharmaceutique de premier plan », a déclaré Syed Kazmi.

À propos de Jubilant Therapeutics

Jubilant Therapeutics Inc., une filiale de Jubilant Life Sciences Ltd., est une entreprise biopharmaceutique innovante basée aux États-Unis qui développe des traitements innovants pour traiter des besoins médicaux non satisfaits dans des maladies graves comme le cancer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.jubltherapeutics.com

À propos de Jubilant Life Sciences

Jubilant Life Sciences Limited est une entreprise internationale intégrée de produits pharmaceutiques et de sciences de la vie, spécialisée dans les produits pharmaceutiques, les principes actifs pour les sciences de la vie et d'autres activités, dont les solutions de découverte de médicaments, les produits pharmaceutiques de marque indienne et l'innovation exclusive. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.jubl.com.

