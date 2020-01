Jubilant Therapeutics am 13. Januar 2020 auf Biotech Showcase 2020 vertreten

YARDLEY, Pennsylvania, 10. Januar 2020 /PRNewswire/ -- Jubilant Therapeutics Inc., ein patientenorientiertes Bio-Pharma-Unternehmen, das sich unerfüllten Anforderungen in den Bereichen Onkologie und Autoimmunerkrankungen widmet, meldete heute, dass Syed Kazmi, Präsident und CEO von Jubilant Therapeutics, auf der Biotech Showcase 2020 anwesend sein wird.

Datum: Montag, 13. Januar 2020

Uhrzeit: 15:45 PST

Ort: Hilton San Francisco Union Square Hotel, O'Farrell Straße 333, San Francisco

Bereich: Franciscan B (auf Höhe des Ballsaals)

Sollten Sie während der Veranstaltung ein Treffen mit Jubilant Therapeutics vereinbaren wollen, so reichen Sie Ihre Anfrage bitte per E-Mail an BD@JubilantTx.com ein.

Informationen zu Jubilant Therapeutics Inc.

Jubilant Therapeutics ist ein patientenorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das darauf hinarbeitet, Lösungen für unerfüllte medizinische Anforderungen in den Bereichen Onkologie und Autoimmunerkrankungen bereitzustellen. Unser fortschrittliches Forschungsprogramm integriert strukturbasiertes Design und computergesteuerte Architekturen, um neuartige Präzisions-Therapeutika für erstmalig auftretende und validierte, jedoch hartnäckige Targets bei genetisch festgelegten Patientenpopulationen zu entdecken und entwickeln. Wir streben nach Schnelligkeit und Effizienz, indem wir auf ein Geschäftsmodell zurückgreifen, das die nachgewiesenen und synergetischen Fähigkeiten der Jubilant Life Sciences-Wertschöpfungskette sowie unternehmensweite Dienstleistungen wirksam nutzt. Jubilant Therapeutics unterhält seinen Hauptsitz mit unabhängigem Ausschuss und Management in den USA und unterliegt der Führung weltweit renommierter Key Opinion Leaders (KOLs) sowie wissenschaftlicher Beiräte (Scientific Advisory Boards, SABs).

Die führenden Programme des Unternehmens befassen sich mit (1) einem dual-epigenetischen First-in-Class-LSD1/HDAC6-Hemmstoff, der so positioniert ist, dass er spezifische, von beiden Targets abhängige Tumortypen beeinflusst, mit (2) einem First-in-Class PAD4-Hemmstoff mit dem Potential, sich der unerfüllten Anforderungen zahlreicher Autoimmunerkrankungen anzunehmen, mit (3) hochselektiven, kleinmolekularen PDL-1-Hemmstoffen, die mit einer kostengünstigen Erhaltungstherapie für eine optimierte Lebensqualität sorgen sowie mit (4) selektiven PRMT5-Hemmstoffen für Hirnmetastasen und GBM. Weitere Informationen zu Jubilant Therapeutics finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter www.jubilanttx.com.

