Jubilant Therapeutics annonce une collaboration de recherche avec l'Institut Wistar pour évaluer l'activité des nouveaux inhibiteurs de PAD4 afin de réduire la gravité clinique de la COVID-19

La PAD4 est une enzyme qui catalyse la conversion de l'arginine en citrulline dans les protéines, y compris les histones, et qui est fortement exprimée dans les neutrophiles. La citrullination des histones a été impliquée dans la formation des pièges extracellulaires des neutrophiles (TNE) et les preuves qui s'accumulent suggèrent que les TNE peuvent être liées à la gravité de la COVID-19, car leur formation est le résultat du syndrome de libération de cytokines (CRS) pro-inflammatoires, ou tempêtes de cytokines, produites par la réponse immunitaire de l'organisme au virus du SRAS-CoV-2. Les tempêtes de cytokines sont impliquées dans le développement du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), qui est la principale cause de décès chez les patients infectés par la COVID-19.

« Nous sommes très heureux d'annoncer notre collaboration avec le célèbre Institut Wistar », a déclaré Syed Kazmi, président et directeur général de Jubilant Therapeutics. « Même avec les vaccins COVID-19 à l'horizon, nous savons que la colère du virus persistera pendant un certain temps encore et la nécessité de réduire le nombre de décès reste cruciale. Au-delà de la COVID-19, il sera important de comprendre le potentiel des inhibiteurs de PAD4 pour traiter la formation aberrante de TNE, en raison de leur rôle dans la pathogénie de nombreux états pathologiques au-delà des infections virales. »

« Cette collaboration avec Jubilant Therapeutics va faire progresser nos efforts de recherche globaux pour trouver des thérapeutiques permettant de diminuer les tempêtes de cytokines et de réduire la gravité des symptômes de la COVID-19 », a déclaré Yulia Nefedova, M.D., Ph.D., professeur associée du programme d'immunologie, de microenvironnement et de métastase de l'Institut Wistar. « Nous espérons que les inhibiteurs de Jubilant Therapeutics réussiront à bloquer la formation de TNE à cette fin. »

À propos de l'Institut Wistar

L'Institut Wistar est un leader international de la recherche biomédicale, avec une expertise particulière dans la recherche sur le cancer et le développement de vaccins. Fondé en 1892 en tant que premier institut de recherche biomédicale indépendant à but non lucratif aux États-Unis, Wistar détient depuis 1972 la prestigieuse désignation de Centre du cancer de l'Institut national du cancer. L'équipe de développement commercial de Wistar fait progresser le développement scientifique et technologique de Wistar grâce à des partenariats créatifs. L'Institut travaille activement à faire en sorte que les progrès de la recherche passent du laboratoire à la clinique le plus rapidement possible. wistar.org .

À propos de Jubilant Therapeutics

Jubilant Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique tournée vers le patient qui fait progresser les modulateurs à petites molécules puissants et sélectifs pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits en oncologie et en maladies auto-immunes. Son moteur de découverte avancé intègre une conception basée sur la structure et des algorithmes de calcul afin de découvrir et développer de nouvelles thérapies de précision contre des cibles de première classe et validées, mais difficiles à traiter dans des populations de patients génétiquement définis. La direction et les équipes scientifiques de la société, animées d'un esprit d'entreprise, s'efforcent d'être rapides et efficaces en utilisant un modèle d'entreprise qui tire parti des compétences reconnues et synergiques de la chaîne de valeur et des services partagés de Jubilant Life Sciences Limited. Le siège social de Jubilant Therapeutics se trouve aux États-Unis, la société est dirigée par des leaders d'opinion et des membres du conseil consultatif scientifique de renommée mondiale. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.jubilanttx.com ou nous suivre sur Twitter @JubilantTx et sur LinkedIn .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1421220/Wistar_Institute_Logo.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1064788/Jubilant_Therapeutics_Logo.jpg

SOURCE Jubilant Therapeutics Inc.