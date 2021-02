Jubilant Therapeutics annonce une collaboration de recherche avec le Boston Children's Hospital et la Harvard Medical School pour évaluer les inhibiteurs de PAD4 dans le cadre de maladies auto-immunes/inflammatoires

La PAD4 est une enzyme qui convertit l'arginine en citrulline dans les histones et qui est fortement présente dans les neutrophiles. La citrullination des histones a été impliquée dans la formation des TNE, ce qui contribuerait à la pro-inflammation et à la progression de la maladie dans de nombreux troubles auto-immuns, notamment la PR, la fibrose, le lupus et le SDRA.

« Nous sommes heureux d'annoncer notre collaboration avec le Boston Children's Hospital, dont la réputation de premier hôpital pédiatrique et d'entreprise de recherche du pays en fait un partenaire idéal dans nos efforts pour développer la prochaine génération de thérapies pour les maladies auto-immunes », a déclaré Syed Kazmi, président et directeur général de Jubilant Therapeutics. « La Dr Denisa Wagner, la chercheuse principale, a une grande expérience à la fois dans l'espace PAD4 et dans le rôle des TNE dans l'inflammation pathologique, et nous sommes ravis de l'avoir dans l'équipe », a-t-il ajouté.

« Mon laboratoire est convaincu que la formation de TNE à médiation PAD4 contribue profondément à de nombreuses maladies inflammatoires et thrombotiques. Nous avons conclu cela sur la base de notre travail sur des souris déficientes en PAD4. Des inhibiteurs spécifiques de la PAD4, bien tolérés par les animaux, seraient parfaits pour les études précliniques et, plus tard, pour les études sur l'Homme. Nous sommes ravis de tester les inhibiteurs de Jubilant Therapeutics sur des neutrophiles isolés et, plus tard, sur des modèles murins de PR que nous avons établis dans notre laboratoire », a déclaré Denisa Wagner, docteur, chercheuse principale du programme de médecine cellulaire et moléculaire et professeur de pédiatrie Edwin Cohn à la Harvard Medical School.

À propos du Boston Children's Hospital

Le Boston Children's Hospital est classé premier hôpital pour enfants du pays par U.S. News & World Report et est le principal établissement d'enseignement pédiatrique affilié à la Harvard Medical School. La plus grande entreprise de recherche au monde est basée dans un centre médical pédiatrique. Depuis 1869, ses découvertes profitent aux enfants comme aux adultes. Aujourd'hui, 3 000 chercheurs et collaborateurs scientifiques, dont 8 membres de l'Académie nationale des sciences, 21 membres de l'Académie nationale de médecine et 12 chercheurs médicaux Howard Hughes, constituent la communauté de recherche du Boston Children Hospital. Pour en savoir plus, visitez notre blog Discoveries et suivez-nous sur les médias sociaux @BostonChildrens , @BCH_Innovation , Facebook et YouTube .

À propos de Jubilant Therapeutics

Jubilant Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique tournée vers le patient qui fait progresser les modulateurs à petites molécules puissants et sélectifs pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits en oncologie et en maladies auto-immunes. Son moteur de découverte avancé intègre une conception basée sur la structure et des algorithmes de calcul afin de découvrir et développer de nouvelles thérapies de précision contre des cibles de première classe et validées, mais difficiles à traiter dans des populations de patients génétiquement définis. La direction et les équipes scientifiques de la société, animées d'un esprit d'entreprise, s'efforcent d'être rapides et efficaces en utilisant un modèle d'entreprise qui tire parti des compétences reconnues et synergiques de la chaîne de valeur et des services partagés de Jubilant Life Sciences Limited. Le siège social de Jubilant Therapeutics se trouve aux États-Unis, la société est dirigée par des leaders d'opinion et des membres du conseil consultatif scientifique de renommée mondiale. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.jubilanttx.com ou nous suivre sur Twitter @JubilantTx et sur LinkedIn .

