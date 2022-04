Jubilant Therapeutics Inc. administre une dose au premier patient de l'essai de phase I/II évaluant le JBI-802, un inhibiteur double de LSD1 et de HDAC6, chez des patients atteints de tumeurs solides avancées

Le JBI-802 est le premier inhibiteur équipotent double de LSD1 et HDAC6, administré par voie orale

Le JBI-802 a démontré une activité anti-tumorale synergique dans les modèles animaux

BEDMINSTER, N.J., 28 avril 2022 /PRNewswire/ -- Jubilant Therapeutics Inc, une société biopharmaceutique qui développe des petites molécules thérapeutiques de précision pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits en oncologie et dans les maladies auto-immunes, a annoncé aujourd'hui le dosage du premier patient dans un essai clinique de phase I/II du JBI-802 chez des patients atteints de tumeurs solides avancées. Le JBI-802 est une petite molécule, première de sa catégorie, qui est un inhibiteur double de LSD1 et HDAC6 administré par voie orale et qui a démontré une activité anti-tumorale synergique chez des modèles animaux.

L'essai de phase I/II est une étude ouverte, en deux parties, d'augmentation de la dose et d'expansion, conçue pour définir la sécurité et la tolérance, explorer les biomarqueurs prédictifs et évaluer l'activité préliminaire du JBI-802 chez plus de 100 participants à l'étude atteints de tumeurs solides avancées. De plus amples informations sur l'essai clinique sont disponibles sur le site NCT05268666 .

Hari S Bhartia, président de Jubilant Therapeutics Inc. a déclaré à propos de cette annonce : « Nous avons parcouru un long chemin depuis la découverte du médicament jusqu'à la première administration chez l'homme. Nous sommes impatients de faire une différence dans la vie des patients. Notre expertise dans la conception de médicaments basés sur la structure et la chimie médicinale nous permet de créer des thérapies de précision différenciées aux propriétés réellement innovantes. »

Syed Kazmi, PDG de Jubilant Therapeutics Inc. a déclaré : « Le JBI-802 module efficacement deux cibles oncologiques validées avec une affinité similaire et une cinétique d'exposition rapide, ce qui entraîne une activité antitumorale synergique avec un risque réduit de thrombocytopénie. Il s'agit de notre premier produit candidat développé en interne à entrer en phase de développement clinique. D'autres programmes en cours comprennent un inhibiteur de PRMT5 à pénétration cérébrale par voie orale, JBI 778, et un inhibiteur de PDL1 à pénétration cérébrale par voie orale, JBI 2174, pour les cancers neurologiques, entre autres. »

À propos de JBI-802

Le JBI-802 est un nouvel inhibiteur double, oral, puissant et sélectif de deux cibles épigénétiques du complexe CoREST : LSD1 et HDAC6. Il cible la modulation des cellules souches en inhibant le LSD1 et module l'immunosuppression avec l'inhibition isoforme sélective de HDAC6. La recherche préclinique a démontré son activité anti-tumorale synergique, supérieure à l'une ou l'autre cible seule, et présente un profil d'innocuité favorable sans problèmes de sécurité ou d'accumulation significatif. Il sera évalué à la fois dans les tumeurs solides, comme le cancer du poumon à petites cellules et le cancer neuroendocrinien de la prostate, et dans les cancers hématologiques comme la leucémie myéloïde aiguë, le syndrome myélodysplasique et d'autres cancers myéloprolifératifs.

À propos de Jubilant Therapeutics, Inc.

Jubilant Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique axée sur le patient qui développe des modulateurs puissants et sélectifs à base de petites molécules pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits en oncologie et dans le domaine des maladies auto-immunes. Son moteur de découverte avancé intègre la conception basée sur la structure et les algorithmes de calcul pour découvrir et développer de nouvelles thérapies de précision contre des cibles de premier ordre ou validées, mais difficiles à atteindre dans des populations de patients génétiquement définies. La société fait progresser son programme le plus avancé, un inhibiteur double de LSD1/HDAC6, le premier de sa catégorie, vers un essai clinique de phase I/II au premier semestre 2022, suivi par d'autres demandes de DNR avec de nouveaux modulateurs de PRMT5 et PDL1 pénétrant le cerveau, ainsi que des inhibiteurs de PAD4 dans des indications oncologiques et inflammatoires. Le siège de Jubilant Therapeutics Inc. est situé à Bedminster, dans le New Jersey, et est dirigé par des leaders d'opinion et des membres du conseil consultatif scientifique de renommée mondiale. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.jubilanttx.com ou nous suivre sur Twitter @JubilantTx et LinkedIn .

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1064788/Jubilant_Therapeutics_Logo.jpg

SOURCE Jubilant Therapeutics Inc.