Jubilant Therapeutics interviendra au Biotech Showcase 2020, le 13 janvier 2020

YARDLEY, Pennsylvanie, 10 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Jubilant Therapeutics Inc., une société biopharmaceutique centrée sur le patient et s'attachant à répondre aux besoins non satisfaits en matière d'oncologie et de maladies auto-immunes, a annoncé aujourd'hui que Syed Kazmi, son PDG, interviendra au Biotech Showcase 2020.

Date : lundi 13 janvier 2020

Heure : 15 h 45 (PST)

Lieu : Hilton San Francisco Union Square Hotel, 333 O'Farrell Street, San Francisco

Salle : Franciscan B (Grand salon)

Pour planifier un rendez-vous avec Jubilant Therapeutics durant l'événement, veuillez adresser courriel à BD@JubilantTx.com

À propos de Jubilant Therapeutics Inc.

Jubilant Therapeutics est une société biopharmaceutique centrée sur le patient et s'attachant à répondre aux besoins non satisfaits en matière d'oncologie et de maladies auto-immunes. Notre moteur de découverte de pointe intègre une conception reposant sur la structure et une architecture informatique destinée à découvrir et mettre au point de nouvelles thérapies de précision contre des cibles premières de leur catégorie et validées mais inextricables pour des populations de patients génétiquement définies. Nous œuvrons à être rapides et efficaces en faisant appel à un modèle d'entreprise tirant parti des capacités éprouvées et synergiques de la chaîne de valeur et des services partagés de Jubilant Life Sciences. Jubilant Therapeutics est basé aux États-Unis, son Conseil d'administration et sa direction sont indépendants et guidés par des leaders d'opinion clé et un Conseil consultatif scientifique mondialement réputés.

Les principaux programmes de la société comprennent : 1) un inhibiteur épigénétique double des LSD1/HDAC6, le premier de sa catégorie, visant à exploiter des types de tumeurs particuliers dépendant de ces deux cibles ; 2) un inhibiteur de la protéine PAD4, le premier de sa catégorie, pouvant potentiellement répondre à des besoins non satisfaits dans le cadre de multiples maladies auto-immunes ; 3) des inhibiteurs de PDL-1 à petites molécules hautement sélectifs pour améliorer le bien-être grâce à un traitement rentable dans les situations d'entretien ; et 4) des inhibiteurs sélectifs de la protéine PRMT5 contre les métastases cérébrales et le glioblastome polymorphe. Pour de plus amples informations sur Jubilant Therapeutics, veuillez consulter le site Web de la société : www.jubilanttx.com .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1064788/Jubilant_Therapeutics_Logo.jpg

