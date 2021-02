Jubilant Therapeutics nomme le Dr Robert Glassman à son conseil d'administration

BEDMINSTER, New Jersey, 5 février 2021 /PRNewswire/ -- Jubilant Therapeutics Inc., une société biopharmaceutique qui propose des modulateurs à petites molécules pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits en oncologie et dans les maladies auto-immunes, a annoncé aujourd'hui l'arrivée du docteur Robert Glassman au conseil d'administration de la société. Le Dr. Glassman occupera le poste de directeur indépendant et non exécutif à compter du 1er février 2021.

« L'expérience et les connaissances de Rob apporteront une nouvelle dimension à l'entreprise alors que nous mettons en œuvre notre stratégie de croissance et nous lui souhaitons chaleureusement la bienvenue au sein de notre conseil d'administration », a déclaré Hari Bhartia, président de Jubilant Therapeutics.

« Rob est un leader reconnu dans l'industrie biopharmaceutique et sa formation en oncologie ainsi que son acuité financière seront inestimables pour la réalisation de nos objectifs stratégiques », a déclaré Syed Kazmi, président et directeur général de Jubilant Therapeutics.

Le Dr. Glassman est le partenaire en capital-risque d'OrbiMed Advisors. Il a plus de 17 ans d'expérience dans le domaine de la banque d'investissement, et a occupé récemment le poste de directeur général et de vice-président du groupe Global Investment Banking du Crédit Suisse depuis 2015. Avant de rejoindre le Crédit Suisse, le Dr Glassman travaillait chez Merrill Lynch Global Private Equity, où il supervisait un portefeuille de soins de santé très fructueux. Auparavant, il a été consultant pour un large éventail de clients du secteur de la santé aux États-Unis et en Europe chez McKinsey & Company. Anciennement hématologue-oncologue diplômé, il reste à la faculté de Weill Cornell en tant que professeur adjoint d'enseignement clinique en médecine. Le Dr Glassman a reçu son diplôme avec mention du Collège de Harvard et un doctorat en médecine de la faculté de médecine de Harvard. Il a effectué son internat en médecine interne à l'hôpital de l'université de Pennsylvanie, et sa formation complémentaire en hématologie et oncologie à Weill Cornell. Il a été chercheur à l'université Rockefeller dans le laboratoire de Hidesaburo Hanafusa où il a reçu les prix du Howard Hughes Medical Institute et de l'American Cancer Society. Il siège actuellement aux conseils d'administration de Taurus Therapeutics, Umoja Biopharma et Pharvaris.

« Je suis honoré de rejoindre le conseil d'administration de Jubilant Therapeutics et de contribuer à l'important travail que la société effectue dans les domaines des cancers génétiquement définis et des maladies auto-immunes », a déclaré le Dr Glassman. « Leur portefeuille de thérapies ciblées est réellement différencié et potentiellement transformateur pour les patients ».

À propos de Jubilant Therapeutics

Jubilant Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique tournée vers le patient qui fait progresser les modulateurs à petites molécules puissants et sélectifs pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits en oncologie et en maladies auto-immunes. Son moteur de découverte avancé intègre une conception basée sur la structure et des algorithmes de calcul afin de découvrir et développer de nouvelles thérapies de précision contre des cibles de première classe et validées, mais difficiles à traiter dans des populations de patients génétiquement définis. La direction et les équipes scientifiques de la société, animées d'un esprit d'entreprise, recherchent la rapidité et l'efficacité en employant un modèle commercial qui tire parti des capacités éprouvées et synergiques de la chaîne de valeur et des services partagés de Jubilant Pharmova. Le siège social de Jubilant Therapeutics se trouve aux États-Unis, la société est dirigée par des leaders d'opinion et des membres du conseil consultatif scientifique de renommée mondiale. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.jubilanttx.com ou nous suivre sur Twitter @JubilantTx et sur LinkedIn.

