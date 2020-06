Jubilant Therapeutics présente des données précliniques lors de la réunion de l'American Association for Cancer Research et dévoile un mécanisme anticancéreux unique à double action, soulignant les atouts de ce projet de premier plan pour les tumeurs hématologiques

-- Les résultats indiquent que le JBI-802 est un double inhibiteur puissant et sélectif, par voie orale, de la protéine LSD1 et de l'enzyme HDAC6 qui a une activité anti-tumorale accrue dans les cancers hématologiques et présente un profil d'innocuité favorable

BEDMINSTER, New Jersey, 23 juin 2020 /PRNewswire/ -- Jubilant Therapeutics Inc., une entreprise biopharmaceutique qui propose des modulateurs à petites molécules pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits en matière d'oncologie et de maladies auto-immunes, a annoncé aujourd'hui que les données précliniques portant sur le JBI-802, l'inhibiteur double de la LSD1 et de l'HDAC6 feront l'objet d'une présentation par affiches lors de la deuxième réunion annuelle virtuelle 2020 de l'American Association for Cancer Research (AACR) - Association américaine pour la recherche sur le cancer. Les données précliniques ont montré comment le JBI-802 a une forte efficacité sur de nombreux modèles de cancer in vivo, grâce à l'inhibition de la protéine LSD1 et de l'enzyme HDAC6, tout en faisant preuve d'une excellente sélectivité contre les autres enzymes HDAC et d'une efficacité in vivo supérieure à celle des agents uniques ciblant la LSD1 ou l'HDAC6.

« Nous sommes ravis de présenter ces nouvelles données issues de notre étude sur le JBI-802, dont le double mécanisme d'action de premier plan cible la surexpression de deux protéines, tout en présentant un profil de tolérance favorable », a déclaré Syed Kazmi, président-directeur général de Jubilant Therapeutics Inc. « Ces données étayent le développement complémentaire de ce nouvel double inhibiteur épigénétique comme possible agent thérapeutique pour traiter des cancers génétiques. »

Un lien vers l'affiche électronique, détaillée ci-dessous, est disponible sur le site web de l'AACR.

Titre : Nouvel double inhibiteur à petites molécules ciblant la LSD1 et l'HDAC6

Numéro de l'affiche : 1756

Date et horaire : 22 juin 2020 à 8 h 45, heure avancée de l'Est (HAE)

Titre de la séance : Cibles épigénétiques

Présentateur : Dhanalakshmi Sivanandhan, et al.

Voici les principaux éléments forts de l'étude qui a examiné l'activité antiproliférative du JBI-802 sur certaines lignées cellulaires de la leucémie myéloïde aiguë (LMA), de la leucémie lymphoïde chronique, du cancer bronchique à petites cellules, du sarcome et du myélome multiple par rapport aux agents uniques :

Le JBI-802 a montré une forte inhibition de la croissance tumorale dans la leucémie érythroblastique et dans de nombreuses autres tumeurs hématologiques, par rapport aux agents uniques ;

Les modèles syngéniques ont montré une activité d'agent unique avec un mécanisme d'action unique et le JBI-802 peut être combiné avec des inhibiteurs de points de contrôle en toute sécurité dans ce modèle murin ; et

La molécule a montré un profil de tolérance favorable à des doses efficaces.

Le JBI-802 fait actuellement l'objet d'une évaluation dans le cadre d'études d'autorisation de nouveau médicament de recherche (IND) pour le traitement de la LMA et d'autres tumeurs solides. Les premières études cliniques chez l'être humain devraient commencer au premier semestre 2021. Jubilant Therapeutics Inc. développe un portefeuille d'actifs thérapeutiques nouveaux qui font la différence. Pour toute demande sur les possibilités de partenariat, veuillez contacter [email protected].

À propos de Jubilant Therapeutics Inc.

Jubilant Therapeutics Inc. est une entreprise biopharmaceutique orientée vers le patient qui développe des modulateurs puissants et sélectifs à petites molécules pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits en matière d'oncologie et de maladies auto-immunes. Notre moteur de découverte de pointe intègre une conception reposant sur la structure et des algorithmes informatiques afin de découvrir et mettre au point de nouveaux traitements phares de précision contre des cibles validées mais inextricables, pour des populations de patients génétiquement définies. La direction et les équipes scientifiques de la société, animées d'un esprit d'entreprise, visent la rapidité et l'efficacité en employant un modèle commercial qui tire parti des capacités éprouvées et synergiques de la chaîne de valeur et des services partagés de Jubilant Life Sciences. Basée aux États-Unis, Jubilant Therapeutics est dirigée par des leaders d'opinion et des membres clés du conseil consultatif scientifique de renommée mondiale.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1064788/Jubilant_Therapeutics_Logo.jpg

SOURCE Jubilant Theraputics