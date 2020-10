Jubilant Therapeutics renforce son conseil consultatif scientifique

-- Les nouveaux membres comprennent trois chercheurs scientifiques et experts du domaine de renommée mondiale --

BEDMINSTER, N.J., 21 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Jubilant Therapeutics Inc. , une société biopharmaceutique qui fait progresser les modulateurs à petites molécules pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits en oncologie et en maladies auto-immunes, a annoncé aujourd'hui que trois nouveaux leaders d'opinion dans le domaine de la génétique du cancer se joindront au conseil consultatif scientifique de la société. Ces leaders d'opinion fourniront une analyse scientifique externe et des conseils à l'équipe de direction de Jubilant sur les activités de recherche et de développement.

« Nous sommes heureux d'accueillir ces éminents experts au sein de notre conseil consultatif scientifique, a déclaré Syed Kazmi, président-directeur général de Jubilant Therapeutics Inc. L'étendue de leur expertise et de leur expérience collectives sera extrêmement précieuse alors que nous travaillons à faire progresser nos programmes vers la clinique. Nous sommes impatients de collaborer avec ces scientifiques hautement qualifiés et imaginatifs », a-t-il ajouté.

Le conseil consultatif scientifique contribuera à soutenir le développement de la diversité de la gamme de la société, notamment un inhibiteur double de LSD1/HDAC6, unique en son genre, positionné pour traiter les cancers hématologiques et les tumeurs solides, un inhibiteur de PAD4 de nouvelle génération et potentiellement premier de sa catégorie. Il cible les maladies inflammatoires et auto-immunes, ainsi que de nouveaux inhibiteurs de PRMT5 et de PD-L1 à petites molécules pour l'oncologie.

À propos des nouveaux membres

Julian Downward, Ph. D., directeur de recherche associé, Division de pathologie moléculaire à l'Institut de recherche sur le cancer de l'Institut Francis Crick. Les travaux du Dr Downward sont axés sur le rôle joué par les principaux oncogènes comme le RAS et l'EGFR dans le cancer humain.

William C. Hahn, Ph. D., directeur scientifique, William Rosenberg, professeur de médecine au Dana-Farber Cancer Institute. Les découvertes du Dr Hahn ont éclairé notre compréhension moléculaire actuelle du cancer et ont constitué le fondement de nouvelles études translationnelles. Son laboratoire a été le pionnier dans l'utilisation d'approches génomiques fonctionnelles intégrées pour identifier et valider les cibles cancéreuses.

Ross Levine, chef, Service de médecine moléculaire pour le cancer, Programme d'oncologie humaine et de pathogenèse au Memorial Sloan Kettering Cancer Center. En tant que médecin scientifique, le laboratoire du Dr Levine axe ses recherches sur l'élucidation de la base génétique des tumeurs malignes myéloïdes.

À propos de Jubilant Therapeutics, Inc.

Jubilant Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique tournée vers le patient qui fait progresser les modulateurs à petites molécules puissants et sélectifs pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits en oncologie et en maladies auto-immunes. Son moteur de découverte avancé intègre une conception basée sur la structure et des algorithmes de calcul afin de découvrir et développer de nouvelles thérapies de précision contre des cibles de première classe et validées mais difficiles à traiter dans des populations de patients génétiquement définis. La direction et les équipes scientifiques de la société, animées d'un esprit d'entreprise, s'efforcent d'être rapides et efficaces en utilisant un modèle d'entreprise qui tire parti des compétences reconnues et synergiques de la chaîne de valeur et des services partagés de Jubilant Life Sciences Limited. Le siège social de Jubilant Therapeutics se trouve aux États-Unis, la société est dirigée par des leaders d'opinion et des membres du conseil consultatif scientifique de renommée mondiale. Pour en savoir plus, consultez le site : www.jubilanttx.com

