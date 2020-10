JUD care lanza el Programa Internacional de Socios para su Ward sROOM portátil

"El aislamiento es la solución básica y definitiva para prevenir y controlar las infecciones respiratorias. La ward sROOM portátil de JUD care, que representa bien nuestra misión, Empower Healthcare with Technology and Commence, es una solución revolucionaria para el aislamiento instantáneo, ayudando al personal médico a implementar intervenciones rápidas y fiables para contener la propagación del virus, así como salvaguardar la salud humana", dijo He Wei, responsable de operaciones de JUD care. "El brote repentino y la rápida propagación de COVID-19 en todo el mundo ha hecho hincapié en la necesidad de una coordinación internacional. Damos la bienvenida a más personas a unirse a nosotros como nuestros socios internacionales en esta batalla global."