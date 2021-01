JUD care uzyskuje zgodę FDA na przenośne sale oddziałowe sRoom

Uzyskanie zgody FDA stanowi ważny krok milowy oraz potwierdza niezawodność i skuteczność rozwiązania. Jest to duży krok naprzód w kierunku rozpowszechnienia stosowania sRoom na całym świecie. JUD care aktualnie pracuje nad uzyskaniem zgód potrzebnych do wprowadzenia sRoom na rynki w Brazylii i Rosji.

„W obliczu dalej toczącej się walki z pandemią COVID-19 na całym świecie JUD care wyraża głębokie przekonanie, że sRoom, nasze innowacyjne rozwiązanie do izolacji pacjentów, może posłużyć za skuteczne narzędzie w tej walce – powiedział He Wei, dyrektor operacyjny JUD care. - Zgodnie z naszą misją, jaką jest >>dostarczanie rozwiązań technicznych i handlowych na rzecz wzmocnienia opieki zdrowotnej<<, dążymy do dostarczania skutecznych i niezawodnych rozwiązań wysokiej jakości. Uzyskanie zgody FDA stanowi pierwszy ważny krok we wsparciu amerykańskich podmiotów leczniczych i instytucji opieki zdrowotnej w ograniczeniu transmisji wirusa i zapewnieniu zdrowia mieszkańców w całym kraju".

Firma JUD care uruchomiła już swój Międzynarodowy Program Partnerski, aby dostęp do sRoom zyskały organizacje na całym świecie. Ustawienie jednoosobowej izolatki z ujemnym ciśnieniem powietrza sRoom o powierzchni ponad 6 m2 trwa tylko 10 minut, co sprawia, że jest to niezwykle przydatne rozwiązanie w nagłych sytuacjach, zwłaszcza tych związanych z chorobami zakaźnymi i dróg oddechowych. Izolatki sRoom są również bardzo elastyczne i łatwe w zastosowaniu, z osłoną wielokrotnego użytku, którą można dezynfekować, składać i przechowywać po użyciu.

Zapewniając możliwość natychmiastowej izolacji pacjentów i skutecznego ograniczania zakażeń, sRoom przyczynia się do zwiększania skuteczności działań podmiotów leczniczych i instytucji opieki zdrowotnej w tym kluczowym okresie. Funkcjonalne i niezawodne właściwości sRoom sprawiają, że jest to korzystna jednorazowa inwestycja przynosząca długofalowe pożytki w najrozmaitszych scenariuszach zastosowania.

JUD care

JUD care to jedno z czołowych przedsiębiorstw z branży zaawansowanych technologii w dziedzinie inteligentnych rozwiązań z sektora medycznego i opieki zdrowotnej. Firma posiada siedzibę w Shenzhen (Chiny) i dysponuje kompleksową siecią B+R, marketingu i usług oraz zatrudnia ponad 1,4 tys. osób. Jej produkty i usługi stosowane są w przeszło 3 tys. szpitali w 30 prowincjach na terytorium Chin oraz w ponad 35 krajach i regionach na świecie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://s-room.clearofchina.com/ lub naszych profilach społecznościowych: https://www.linkedin.com/company/judcare/ i https://twitter.com/JUDcare

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1418766/image_1.jpg

Related Links

www.clearofchina.com



SOURCE JUD care