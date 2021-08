JUEGOS OLÍMPICOS DE TOKIO 2020 - Clasificación de Salto Ecuestre por equipos

Unos suecos espectaculares pasan a la final de Salto Ecuestre por equipos

TOKIO, 8 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Hoy ha sido un día duro en la oficina para muchas de las naciones que compiten en la clasificación de Salto Ecuestre por equipos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Parque Ecuestre de Baji Koen. Pero para el equipo sueco ha sido un paseo más por el parque.

Desde que comenzó la acción el primer día de la competición individual, el pasado martes, King Edward de Henrik von Eckermann, Indiana de Malin Baryard-Johnsson y All In de Peder Fredricson no han bajado ni una sola valla.