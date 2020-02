Júlia Munhoz lança livro que ensina como transformar o Instagram em uma lucrativa plataforma de negócios

No entanto, muitas empresas e aspirantes a influenciadores digitais começam a investir em marketing no Instagram ainda de uma forma improvisada, obtendo baixo engajamento, interação e poucas vendas.



Com 11 milhões de seguidores nas plataformas digitais, a especialista em marketing digital Júlia Munhoz traz dicas valiosas sobre como esta rede social pode ser: "quando se usa o Instagram com as estratégias de marketing e vendas, você para de correr atrás dos clientes e os clientes começam a correr atrás de você."



Instagram para negócios



Afim de orientar empresas e pessoas que querem aproveitar todo o potencial do Instagram, Júlia Munhoz está lançando o livro 'Instagram para Negócios', que está a venda pela Amazon e nas maiores livrarias do país.



Com toda a sua experiência acumulada desde o início do Instagram, Júlia Munhoz traz uma direção totalmente nova para aumentar as suas vendas mesmo com poucos recursos iniciais: "Eu escrevi o livro no final de 2019 contendo as estratégias mais atualizadas de marketing e vendas no Instagram, para que você possa crescer mesmo se não puder investir no momento muito dinheiro nisto."



Transformação total



Segundo a autora, no livro o leitor aprende a ter uma visão mais ampla para alavancar seus negócios: "É preciso investir tempo em pesquisa e conhecimento de mercado e estratégias de crescimento. Sem isso, não acontece o engajamento e a interação necessária para alavancar os seus negócios e a sua influência no Instagram."



O objetivo, segundo a autora, é a transformação total do seu negócio: "eu desenvolvi técnicas que têm ajudado centenas de pessoas a construir um branding positivo. O meu objetivo é que você nunca mais veja o Instagram e os seus negócios da mesma maneira, sendo o livro o seu mapa para transformar o seu negócio."



A autora irá receber em Brasília, na Livraria Cultura, no próximo dia 5 de março, seguidores, amigos e influenciadores digitais.



Informações



Título: Instagram para Negócios

Subtítulo: Aprenda a vender todos os dias transformando seguidores em clientes

Autor: Júlia Munhoz

Selo: DVS EDITORA

Link do livro: https://www.amazon.com.br/dp/8582892357/ref=cm_sw_r_sms_awdb_t1_TBEoEbR7P891T