Juliana D'Agostini e ex-presidente da República Michel Temer falam sobre Empreendedorismo Feminino em evento

Intimista e exclusivo, o evento do Alma Premium - multiplataforma de conteúdo e networking idealizada por Beetto Saad, debateu sobre 'A Arte e Saber do Empreendedorismo' e aconteceu no Restaurante Président do renomado Chef Erick Jacquin, em São Paulo, e marcou a inauguração do Alma Premium President, um clube de negócios ainda mais distinto.

Após a belíssima apresentação aos quarenta seletos empresários, Juliana D'Agostini falou sobre a parceira com o Alma Premium President e da importância da Sociedade Brasileira de Empreendedorismo Feminino ser um braço dessa parceria em benefício de toda comunidade empreendedora feminina.

O ex-presidente Michel Temer acredita que mais do que nunca esse tipo de iniciativa faz enriquecer o papel da mulher brasileira. "Eu sempre tive a ideia de que a mulher deve sim ocupar um papel especial na sociedade, e eu quero particularmente cumprimentá-la Juliana, por esta iniciativa e esta Sociedade porque creio que isto faz com que o Brasil reconheça cada vez mais o valor da mulher, e neste momento particular por sua colaboração na cultura da arte musical", finaliza.

Os encontros do Alma Premium President reúnem as principais lideranças empresariais, profissionais liberais e personalidades do Brasil, e acontecerão todas as sextas-feiras, a um público restrito, contando sempre com presidentes, ex-presidentes e personalidades multisetoriais, que estarão presentes para falar de suas experiências, desafios, e como contribuíram para a tomada de decisões.

Sobre a artista

Juliana D'Agostini começou a tocar piano aos cinco anos e tem reconhecimento internacional de prestígio entre artistas do segmento. Concertista, compositora e cantora, acumula importantes prêmios internacionais. Carrega em seu currículo a direção de séries e salas respeitosas.

É presidente do Instituto Cultural Juliana D'Agostini, entidade sem fins lucrativos que administra projetos culturais e de educação musical e integra o Conselho Superior da Indústria Criativa da FIESP e o Conselho da Frente Parlamentar da Música.

Além de sua atuação musical, Juliana D'Agostini estrelou campanhas publicitárias internacionais e é do casting da agência G.O.D SAVE THE FASHION, comandada pelo jovem empresário Henrique Estevan, referencia em estratégias de comunicação e projetos autossustentáveis.

