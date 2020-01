Jumeirah accélère son développement à l'international avec la gestion du célèbre Capri Palace, en Italie

Capri Palace Jumeirah rouvrira ses portes pour la nouvelle saison en avril 2020 comme à son habitude. Cette magnifique propriété bénéficie d'un emplacement idyllique au cœur d'Anacapri, l'une des régions les plus exclusives et préservées de l'île. L'hôtel, fondé par Tonino Cacace, surplombe le golfe de Naples et incarne la Dolce Vita italienne, avec son style typique capresi et ses vues incroyables sur la Méditerranée. Inspiré des palais napolitains du XVIIIe siècle, le Capri Palace a attiré de nombreuses célébrités depuis son inauguration dans les années 60, s'imposant comme l'hôtel le plus emblématique de l'île.

La décoration intérieure raffinée des espaces communs trouve écho dans les 68 chambres de l'hôtel. Des tons blancs, bleus et neutres créent une atmosphère méditerranéenne, tandis que les carreaux de céramique et les meubles sur mesure donnent à l'hôtel un air de maison de famille italienne, offrant aux hôtes un environnement propice au farniente.

Connu pour délivrer des expériences culinaires exceptionnelles, avec cette nouvelle adresse au sein de son portefeuille, Jumeirah se voit combler avec deux restaurants gastronomiques aux profils bien distincts : L'Olivo, deux étoiles Michelin pour la découverte des grands classiques méditerranéens, et Il Riccio -une étoile Michelin- qui est le restaurant du beach club le plus select et couru de Capri, avec vue panoramique sur la mer et sa plage privée.

Le Capri Palace, Jumeirah est aussi une destination célèbre pour le Bien-Etre grâce à sa Capri Beauty Farm, dont son concept qui a été développe par le fameux professeur Francesco Canonaco. Ce Spa médicalisé à la pointe de la recherche médicale offre des traitements phares hautement spécialisés notamment sur les soins et la beauté de la jambe, la « Leg School® ».

Le Capri Palace, Jumeirah rouvrira ses portes le 23 avril prochain et viendra compléter le portefeuille européen de Jumeirah comptant déjà cinq hôtels : Jumeirah Frankfurt, Jumeirah Port Soller a Mallorca, et 3 propriétés à Londres : Jumeirah Lowndes, Grosvenor House Suites Jumeirah et The Carlton Tower, Jumeirah qui rouvrira ses portes au printemps après 10 mois de rénovation totale. Jumeirah est présent au Moyen-Orient, en Chine et aux Maldives et inaugurera en 2020 de nouvelles propriétés à Bali et à Oman.

Pour plus d'informations sur le Capri Palace, Jumeirah, veuillez consulter le site www.capripalace.com; www.jumeirah.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1040567/Jumeirah_Group_Capri_Palace.jpg

https://www.jumeirah.com



