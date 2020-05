Jumeirah Al Naseem à Dubaï devient le premier hôtel au monde à recevoir le prestigieux label Safeguard du Bureau Veritas

Bureau Veritas, leader mondial des services de test, d'inspection et de certification, a élaboré des listes de contrôle détaillées avec des spécialistes mondiaux de la santé, de la sécurité et de l'hygiène afin de s'assurer que les procédures en place pour la reprise des activités sont conformes aux réglementations locales et internationales, ainsi qu'aux meilleures pratiques reconnues.

Des audits à distance et sur le terrain sont effectués pour s'assurer que les mesures de protection sont mises en œuvre de manière efficace, le label étant attribué si toutes les exigences sont satisfaites. Le Bureau Veritas rassure les clients en leur proposant un site Web dédié listant toutes les entités labellisées et approuvées par les auditeurs - https://restartwith.bureauveritas.com/.

Le groupe Jumeirah a mis en œuvre une série de mesures de protection dans ses hôtels du monde entire pour assurer la sécurité des clients et des collaborateurs. Il s'agit notamment de l'utilisation de masques de protection, de contrôles de température quotidiens, d'une formation complète en matière d'hygiène pour tous les collaborateurs, d'une distanciation sociale stricte dans toutes les zones de l'hôtel, y compris les plages, les piscines et les salles de sport (lorsqu'elles sont ouvertes), d'un triplement d'air frais dans les espaces publics, d'une désinfection par brumisation (jusqu'à trois fois par jour en fonction de la fréquentation) et d'un protocole strict concernant les ascenseurs afin de s'assurer que les clients se déplacent seuls.

Dans les chambres, les agents des services ménagers effectuent un nettoyage profond et les aèrent genereusement tous les jours. Des produits de désinfection et d'hygiène, y compris des masques, du gel et des lingettes, sont fournis aux clients de l'hotel. Les oreillers et les couettes sont soumis à un processus de nettoyage et d'hygiène thermique tandis que les protège-oreillers et les protège-matelas sont changés après chaque départ de clients. Les chambres sont inoccupées pendant trois jours après chaque séjour à titre de mesure de sécurité supplémentaire. Si cela n'est pas possible en raison d'une forte occupation, la chambre fait l'objet d'un processus complet de désinfection par brumisation.

Les restaurants font egalement l'objet de mesures de précaution supplémentaires, notamment une désinfection complète du restaurant avant chaque service, les buffets remplacés par des formules à la carte, un espacement des tables plus important et de kits d'hygiène placés sur chaque table à la disposition des clients.

José Silva, Chief Executive Officer du groupe Jumeirah, a déclaré : « La sécurité de nos clients et de nos collaborateurs a toujours été notre priorité absolue. Nous entretenons une relation de longue date avec Bureau Veritas. Nous travaillons notamment avec eux depuis 2018 afin de superviser notre certification HACCP pour la sécurité alimentaire et la mise en œuvre des audits de conformité en matière de santé, de sécurité et d'environnement dans le monde entier. La situation actuelle exige que nous allions encore plus loin pour valider les mesures de protection en place. L'obtention du label Safeguard de Bureau Veritas constitue une étape importante pour rassurer nos clients et démontrer notre engagement à gérer nos hôtels selon les normes mondiales les plus élevées. Jumeirah Al Naseem, Dubai est le premier hôtel au monde à recevoir le label Safeguard et nous allons continuer cette étroite collaboration avec Bureau Veritas au cours des prochaines semaines afin de certifier l'ensemble de notre portefeuille. »

Marcel Hochar, Senior Vice President de Bureau Veritas pour le Moyen-Orient et l'Asie centrale, a déclaré : « Depuis près de 200 ans, Bureau Veritas a pour mission de façonner un monde de confiance. En nous adaptant à la crise actuelle, nous avons développé le label Safeguard en vue de certifier que des normes de sécurité, des formations et des protocoles de nettoyage appropriés sont respectés pour permettre aux entreprises en général et au secteur hôtelier en particulier de reprendre leurs activités en toute confiance. Grâce à ce label, nous avons la capacité de répondre aux nouvelles attentes de notre société en termes de santé et de sécurité. »

Il a ajouté : « Nous sommes très fiers de collaborer avec le groupe Jumeirah dans son effort proactif de changer les choses et de démontrer sa volonté d'accueillir ses clients dans un environnement sain et sûr. »

Pour plus de détails sur toutes les mesures de protection prises par le groupe Jumeirah, veuillez consulter le site www.jumeirah.com.

