Jumeirah Al Naseem em Dubai é o primeiro hotel no mundo a receber o prestigioso selo Salvaguarda da Bureau Veritas

Auditorias remotas e de campo são realizadas para assegurar que medidas protetivas sejam implementadas eficientemente, com o selo sendo concedido se todas as exigências forem atendidas. A Bureau Veritas proporciona tranquilização aos clientes com um website global dedicado, que apresenta as entidades com selos aprovados pelos auditores – https://restartwith.bureauveritas.com/.

O Grupo Jumeirah implementou uma série de medidas protetivas em seus hotéis em todo o mundo, projetadas para manter os hóspedes e empregados seguros. Isso inclui o uso de máscaras protetivas, checagens diárias de temperatura e extenso treinamento em higiene para todos os empregados, distanciamento social rigoroso em todas as áreas do hotel, incluindo praias, piscinas e academias de ginástica (quando abertas), triplicação de ar fresco em áreas públicas, pulverização sanitária – até três vezes ao dia, dependendo do número de visitantes – e etiquetas rigorosas de elevador para assegurar que os hóspedes os usem sozinhos.

O serviço de limpeza limpa e areja vigorosamente os quartos dos hóspedes todos os dias e fornece material de sanitização e higiene, como máscaras, gel e lenços. Os travesseiros e edredons passam por um processo de higiene térmica, enquanto os protetores de travesseiro e colchão são trocados após cada checagem de saída. Os quartos são mantidos vagos por três dias após cada estada, como uma medida de segurança adicional e, quando isso não for possível devido à alta ocupação, o quarto passa por um processo completo de pulverização sanitária.

Experiências excepcionais de refeições também têm medidas adicionais de precaução, incluindo sanitização completa do restaurante antes de cada serviço, buffets substituídos por menu à la carte, distanciamento de mesas e material de higiene disponível em cada mesa para os hóspedes utilizarem.

O presidente-executivo do Grupo Jumeirah, José Silva, disse: "A segurança de nossos hóspedes e empregados sempre foi nossa maior prioridade. Temos um relacionamento de longa data com a Bureau Veritas, trabalhando com essa empresa desde 2018, supervisionando nossa certificação de APPCC para segurança alimentar e implementando auditorias de compliance em saúde, segurança e meio ambiente globalmente. A atual situação requer que façamos ainda mais para validar as medidas protetivas em vigor. E conquistar o selo Salvaguarda da Bureau Veritas é um passo importante para restaurar a confiança e demonstrar nosso compromisso de operar nossos hotéis nos mais altos padrões globais. O Jumeirah Al Naseem é o primeiro hotel do mundo a receber o selo Salvaguarda e continuaremos a trabalhar de perto com a Bureau Veritas nas próximas semanas para obter certificados para nosso portfólio mais amplo".

O vice-presidente sênior para o Oriente Médio e Ásia Central da Bureau Veritas, Marcel Hochar, disse: "Por quase 200 anos, a missão da Bureau Veritas tem sido modelar o mundo da confiança. Para nos adaptar à atual crise, desenvolvemos o selo Salvaguarda para nos certificarmos de que padrões de segurança, treinamento e protocolos de limpeza adequados sejam obtidos, para permitir às empresas em geral e ao setor de hospitalidade em particular recomeçar as operações com confiança. Com esse selo, temos a capacidade de lidar com as novas expectativas de nossa sociedade, em termos de saúde e segurança".

Ele acrescentou: "Estamos muito orgulhosos de nossa associação com o Grupo Jumeirah nesse esforço proativo para impactar positivamente os hóspedes e demonstrar sua preparação para recebê-los em um ambiente saudável e seguro".

