Jumeirah Group ОТКРЫВАЕТ РОСКОШНЫЙ ОТЕЛЬ В НАНКИНЕ

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Jumeirah Nanjing объединяет богатую историю Китая и современность. Отель находится в легендарном здании архитектора Захи Хадид - Международном молодежном культурном центре (IYCC). Построенный на берегу реки Янцзы и вдохновленный грациозными парусными кораблями, архитектурный проект органично соединяет традиции и космополитизм города Нанкин. Отель располагается на высоких этажах здания, с 39-го по 67-ой, и предлагает гостям 212 номеров и 49 люксов, а также превосходные рестораны и бары.

Жозе Сильва, исполнительный директор Jumeirah Group, отметил: «Jumeirah Nanjing стал великолепным дополнением нашего портфолио, и мы гордимся тем, что нам дали возможность заботиться о таком важном здании. Международный молодежный культурный центр - бесценный архитектурный шедевр. Открытие отеля Jumeirah Nanjing будет способствовать развитию туризма в городе и станет важным этапом в достижении нашей глобальной стратегии развития».

На данный момент портфолио Jumeirah включает 22 роскошных отеля и курорта по всему миру. Планируются к открытию новые отели в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Китай и Бали.

Jumeirah Nanjing:

Отель Jumeirah Nanjing предлагает элегантную атмосферу и богатое культурное наследие урбанистического Нанкина. Самый высокий многофункциональный зал в Нанкине, расположенный на 67-м этаже, подходит для проведения любых мероприятий. На 63-м этаже созданы идеальные условия для полноценного отдыха в спа-центре с бассейном.

Jumeirah Group:

Jumeirah Group - международная управляющая компания в сфере гостеприимства и роскоши со штаб-квартирой в Дубае, ОАЭ, член Dubai Holding. Портфель компании объединяет 15 отелей и курортов на Ближнем Востоке, включая символ Дубая, отель-парус Burj Al Arab, а также 5 отелей в Европе и 2 в Азии. В будущем планируются к открытию еще 18 отелей и курортов по всему миру. http://www.jumeirah.com/ru/

Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь:

Jumeirah Corporate Communications

Vicki Morley, Senior Director

E-mail: Vicki.Morley@jumeirah.com

Direct: +971-4-366-5785

Mobile: +971-52-956-8073

Visit us at jumeirah.com



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/743060/Jumeirah_Group.jpg )

Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8405451-jumeirah-group-launches-hotel-in-nanjing/