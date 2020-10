JUMEIRAH Group et un groupe de petits gourmets créent FoodieKiDS, un nouveau menu enfant riche et divertissant qui améliore l'expérience des vacances familiales

Selon cette étude, 77 % des parents pensent que les hôtels devraient proposer des menus enfants plus sains. 79 % d'entre eux estiment qu'un menu enfant attrayant, varié et sain améliorerait leur expérience et les rassurerait que leurs choix alimentaires restent bons, même en vacances. Les parents ont également indiqué que leurs enfants étaient plus susceptibles de choisir des options moins nutritives ou trop riches quand ils sont en vacances. En effet, les trois plats les plus consommés au monde par les jeunes voyageurs sont la pizza (44 %), les beignets de poulet (35 %) et les chips (32 %). Bien que le choix soit souvent limité, 58 % des parents disent qu'ils essaient systématiquement de veiller à ce que leurs enfants mangent de façon équilibrée pendant les vacances.

À propos du nouveau menu FoodieKiDS de JUMEIRAH, Michael Ellis, en charge de toute l'expérience culinaire du groupe Jumeirah, a déclaré : « Nos Chefs ont conçu un menu à la fois imaginative, ludique et sain. Nous sommes certains que les enfants le trouveront appétissant, car un groupe de petits gourmets nous ont aidés à le créer. Les enfants étaient au coeur du développement de ce projet. Les enfants raffolent de nos plats quand nous soignons leur préparation et leur présentation, lorsqu'ils contiennent plus de fruits et de légumes, des ingrédients complets et moins de sel. Chez Jumeirah, nous aimons faire les choses différemment en ce qui concerne la restauration. Nous nous efforçons toujours de répondre aux besoins en constante évolution de nos clients -petits ou grands- afin qu'ils puissent profiter au maximum de leur temps avec nous. En plus de donner aux parents plus de tranquillité d'esprit coté nutritionnel, FoodieKiDS rendra aussi leur séjour encore plus mémorable. »

FoodieKiDS sera testé au Jumeirah Beach Hotel, hôtel phare du groupe pour l'accueil des familles, avant d'être déployé dans d'autres hôtels du groupe. Pour fêter le lancement du menu, l'hôtel offrira jusqu'au 31 octobre 2020 des repas gratuits aux enfants de moins de 12 ans dont les parents ont réservé le forfait Ultimate Staycation.

À propos de Jumeirah Group :

Jumeirah Group, membre de Dubai Holding et chaîne hôtelière internationale de luxe, exploite un portefeuille de 6 500 chambres réparties dans 24 établissements au Moyen-Orient, dont l'emblématique Burj-Al-Arab, ainsi qu'en Europe et en Asie.

