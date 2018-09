Juneyao Airlines annonce le thème de marque pour sa flotte Boeing 787 Dreamliner

Juneyao Air s'attend à ce que le thème Dream a Journey; Share a Trip devienne synonyme du design intérieur du Boeing 787 Dreamliner, qui transforme chaque vol en un bon accueil ou une agréable fin du voyage de rêve que le passager envisage de faire ou vient juste de terminer. La compagnie aérienne prévoit de lancer une série de nouveaux services en classe affaires : 29 sièges Vantage XL de Thompson hautement personnalisés, entièrement inclinables et disposés en 1-2-1, qui offrent aux passagers un plus grand espace privé et qui garantissent une expérience de vol plus confortable. Les sièges sont dotés d'un système de massage doux, une source lumineuse multifonctionnelle et réglable, et un espace de rangement plus vaste. La mission de la compagnie aérienne est de créer une expérience de voyage plus distinguée, à la mode et différenciée.

La classe économique est disposée en 3-3-3, ce qui permet de profiter davantage de l'espace de l'avion gros porteur. La planification optimisée de l'espace de cabine et le siège très apprécié Recaro CL3710 offrent un espace pour les jambes allant jusqu'à 81 centimètres. Chaque siège est équipé d'un système de divertissement personnel haute définition de 12 pouces de Panasonic et d'un port USB séparé. De plus, le repose-tête du siège peut être orienté dans neuf directions, garantissant ainsi au passager un voyage détendu et rafraîchissant, même après un long vol. Un système de communication par satellite à haut débit et de nouvelle génération permet au voyageur de rester connecté en permanence, même en volant à 9 000 mètres d'altitude.

L'idée projetée par Juneyao Air, cette compagnie aérienne qui place le confort du passager avant tout, est ressentie à tous les niveaux de la conception dès que l'on met les pieds dans la cabine. L'équipe en charge de l'aménagement a spécialement conçu une combinaison de sept types de lumière et d'ombres qui, selon la pensée traditionnelle chinoise, symbolise la chance pour la cabine et tout ce qui se trouve à bord, tout en offrant aux passagers une expérience visuelle reposante et agréable aux yeux. L'un des célèbres parfumeurs de Givaudan, Quentin Bisch, a créé un parfum spécial exclusivement pour la compagnie aérienne, introduisant ainsi un parfum aromatique agréable dans une cabine confortablement meublée. En outre, le service à bord inclut également une sélection de boissons alcoolisées, des repas personnalisés et des thés spéciaux l'après-midi.

Les habillages spéciaux de la flotte 787 de Juneyao veulent attirer l'attention des passagers lorsqu'ils embarquent dans l'avion. Le premier 787 représentera la pivoine de Chine, symbolisant ainsi la chance. En tant que fleur nationale de la Chine, la pivoine est synonyme d'élégance, de richesse et de magnificence, ce qui fait que la fleur s'adapte parfaitement à l'image de marque et la vision de la compagnie aérienne pour l'avenir. De plus, le Pivoine de Chine 787 est conçu à l'image du Pivoine de Chine A320, qui a été peint pour célébrer le dixième anniversaire de la société, et marque l'intégration des vols de courtes et longues distances à la feuille de route de Juneyao Air. Entre-temps, le deuxième, le troisième et le quatrième 787 seront peints aux couleurs du ruban chinois. L'idée d'utiliser des rubans chinois en soie rouge symbolise l'entrée de la compagnie dans une nouvelle ère, tout en représentant aussi sa contribution au projet One Belt, One Road (projet de la nouvelle route de la soie) et en poursuivant la réalisation du développement continu et du rêve aéronautique de la société.

Le premier Boeing 787 devrait être livré à Seattle à la mi-octobre. Plus tard, l'avion assurera des liaisons internes entre Shanghai et Shenzhen, Sanya, Chengdu et Chongqing. Des vols intercontinentaux du 787 au départ de Shanghai devraient être lancés en 2019 et renforceront davantage la stratégie d'internationalisation de la compagnie aérienne. Juneyao Air est donc prête à accueillir le nouveau Boeing 787 dans sa flotte. Grâce au développement rapide de la société, les voyageurs verront probablement de plus en plus de vols intercontinentaux de Juneyao, qui jouera un rôle d'ambassadeur de la culture chinoise tout en réalisant les rêves de tous les passagers.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/749220/Economy_Class_002.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/749224/business_Class_003.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/749221/business_Class_004.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/749223/business_Class_005.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/749219/Peony_Livery.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/749222/Fleet_Shot.jpg