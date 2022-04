Jungheinrich: 2.800 árvores já foram plantadas em parceria com a Associação Ambientalista Copaíba

A empresa Karina Plásticos, é um dos clientes que já participam da campanha. A empresa tem grande preocupação com o meio ambiente e tem em seu portfólio a linha Eko Karina (Polietileno Verde como matéria-prima produzida a partir da cana-de-açúcar e 100% reciclável) : "Iniciamos nossa parceria com a Jungheinrich em 2020 com a aquisição de diversos equipamentos elétricos. Nossa meta é substituirmos todos os equipamentos a combustão. Ficamos muito felizes em participarmos do projeto "O meio ambiente ganha em dobro" contribuindo para um futuro melhor com o plantio de 20 novas árvores por equipamento adquirido.", afirma Monica Galiati, responsável pela área de compras da empresa.

"Estamos muito otimistas com essa ação da Jungheinrich pois sensibiliza grandes empresas a pensarem de maneira diferente sobre a importância de se mudar a governança em prol do meio ambiente. A conta tem de ser feita a longo prazo. Se uma árvore demora em média dois anos para atingir a sua maturidade, a redução do efeito estufa só é possível com uma cadeia de ações perenes e genuínas", ressalta Flavia Balderi, secretária executiva da Associação Ambientalista Copaíba.

Empresas de diversos segmentos como de alimentos, bebidas, supermercados, atacado, papel e celulose, autopeças, plásticos e outros, já aderiram a ação de sustentabilidade. A empresa fará comunicados periódicos ao mercado com a evolução da campanha e árvores impactadas no projeto.

"Queremos oferecer às empresas uma oportunidade adicional para contribuir para a redução de emissões de gases de efeito estufa, o que também está em consonância com as boas práticas de ESG. Precisamos nos conscientizar que este compromisso com a redução da emissão de gases não deve estar restrito aos veículos de transporte rodoviário (caminhões, ônibus) mas precisa também ser estendido para o transporte interno das empresas", explica Vigold Georg, vice-presidente da Jungheinrich para a América Latina.

Reflorestamento e desenvolvimento social

Todo plantio das árvores é acompanhado por certificados atrelados a cada muda e, também, do SIPE (Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimento). Para isso, a Jungheinrich passa a ter uma área em seu nome aberta à visitação e onde o plantio é auditado. Os clientes, por sua vez, se desejarem, também poderão contribuir com o plantio de mudas adicionais ao projeto.

A Jungheinrich é uma das pioneiras em equipamentos elétricos no setor intralogístico. Em 2019, 97% do total de equipamentos produzidos pela empresa foram elétricos, com uma participação crescente de equipamentos com bateria de íon-lítio.

ECOVADIS 2021: PLATINUM TOP 1% Sustainability Rating

A Jungheinrich AG, recebeu em 2021 a Certificação Platinum, o mais alto certificado de sustentabilidade atribuído pela agência de classificação EcoVadis.

Como uma das instituições líderes mundiais em avaliação de responsabilidade corporativa, a EcoVadis concede o status de platina apenas a 1% das empresas certificadas. No total, foram analisadas mais de 85.000 empresas.

Sobre a Jungheinrich

A Jungheinrich é uma das líderes globais em soluções e gestão de armazenagem e fluxo de materiais. A empresa é uma das mais inovadoras, oferecendo a seus clientes consultoria e soluções de intralogística com um abrangente portfólio de empilhadeiras e sistemas automatizados de armazenagem. A Jungheinrich é uma empresa de capital aberto e tem suas ações negociadas na bolsa alemã. Com sede em Hamburgo, a Jungheinrich é representada mundialmente em 40 países e emprega mais de 18.000 pessoas em todo o mundo.

Sobre a Copaíba

A Associação Ambientalista Copaíba é uma organização sem fins lucrativos qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e atua nas Bacias Hidrográficas dos rios do Peixe e Camanducaia em três áreas que se complementam: produção de mudas de árvores de espécies nativas regionais, restaura- ção das matas nativas e sensibilização ambiental.

Sobre a Karina Plásticos

A Karina Industria e Comércio de Plasticos Ltda é uma das maiores especialistas na produção de compostos do mercado mundial. Pioneira no país e referência em seu segmento há 40 anos, prima por encontrar soluções tecnológicas que atendam às necessidades de seus clientes. Este ano receberam o certificado e entraram para o hall das empresas que realizam "Gestão de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (GEE).

