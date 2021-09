Juniper Networks leverer brancheførende netværksteknologi til Fujitsus datadrevne tilgang til virksomhedsdrift

Højtydende Juniper-switches komplementerer Fujitsus førende datacenterportefølje inden for servere, lagring og integrerede systemer

LONDON, 21. september 2021 /PRNewswire/ -- Juniper Networks, der er førende inden for sikre, AI-drevne netværk, meddelte i dag, at virksomheden har indgået et nyt partnerskab med Fujitsu om levering af højtydende ethernet-switches til virksomhedens portefølje inden for Fujitsu Server PRIMERGY, Fujitsu Storage ETERNUS og Fujitsu Integrated System PRIMEFLEX i hele EMEA-regionen. Fujitsu og dets partnerøkosystem leverer salg, implementering, service og et enkelt kontaktpunkt til sine kunder for udvalgte Juniper-switches. Generel tilgængelighed (GA) for Juniper-løsningen startede den 26. marts 2021 i EMEA.

Fujitsu har stor succes med at hjælpe virksomheder, når det kommer til at overvinde de eksisterende dynamiske udfordringer ved eksponentiel datavækst (omfattende dataindsamling, dataforbehandling og dataoverførsel) inden for it-infrastrukturen. For at gøre det endnu bedre, samarbejder Fujitsu med teknologipartnere om at være på forkant med markedets skiftende krav, og virksomheden har truffet sit valg baseret på omfanget og dybden af Junipers oplevelsesfokuserede portefølje samt den måde, porteføljen komplementerer virksomhedens egen. Som en leder inden for cloud- og datacenternetworking , automatiseret drift og AI , vil Juniper støtte Fujitsu og virksomhedens kunder med henblik på at overvinde netværksudfordringer inden for netværksagilitet, softwaredefineret netværk (SDN) og Edge-computing.

Juniper Networks' strategi er den rigtige, når det kommer til at komplementere Fujitsus datadrevne ambitioner: ved at udnytte Junipers evne til at skabe datadrevne netværk, der leverer intelligens og handlingsrettet indsigt med sikkerhed i lukkede kredsløb, kan Fujitsu fokusere på sin egen portefølje og levere højtydende servere, lagring og integrerede systemplatforme, der tilbyder den optimale oplevelse for virksomhedens kunder.

Fujitsus løsninger vil primært blive understøttet af Juniper Networks® QFX-serien, særligt QFX5120 , et omkostningseffektivt, fleksibelt og kompakt, men alligevel kraftfuldt produkt, der leverer banebrydende funktioner såsom netværksvirtualisering inden for store IP-miljøer med høj tæthed. Juniper Networks® EX-seriens ethernet-switches vil også blive brugt af Fujitsu i virksomhedens løsninger inden for levering af switching til små datacentermiljøer.

»Opbygning af det rigtige arkitektoniske fundament er nøglen til at skabe en vellykket datadrevet virksomhed. Det indebærer effektiv datastyring på tværs af kanten, kernen og skyen. Juniper Networks er beviseligt en af de største aktører på alle disse områder, så deres switching-portefølje var et naturligt valg. Dette er kun en begyndelse, da vi ser et langt større potentiale i deres samlede virksomhedsportefølje (især med Junipers nylige erhvervelse af Apstra i tankerne), og vi forventer at der vil være flere synergier mellem os i fremtiden.«

- Olivier Delachapelle, EMEA Head of Product Line Management, Fujitsu

»Mange virksomheder flytter nu deres it-workloads og -applikationer til et multicloud-miljø for at sikre agil, skalerbar og omkostningseffektiv forretningsdrift. Denne migration kræver forenklet, åben og sikker datacenterforbindelse, der muliggør samlet databehandling, lagring og netværksinfrastruktur, der er let at administrere. Fujitsu og Juniper har en fælles vision om at levere fleksible og brugbare, altomfattende løsninger for at imødekomme dette behov.«

- Thomas Desrues, vicedirektør, Strategic Alliances, Juniper Networks

