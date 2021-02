Jurerê Internacional, a Praia do Ano pela revista Brazil Travel News

FLORIANÓPOLIS, Brasil, 8 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Após grandes investimentos em urbanização e preocupação ambiental, Jurerê Internacional ganhou visibilidade no mundo inteiro. Já foi considerado The place to be pelo jornal The New York Times; o destino mais valorizado do litoral brasileiro pelo Guia Exame de Investimentos Pessoais e a Praia do Ano pela revista Brazil Travel News.