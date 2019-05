Jürg Zeltner nommé au Conseil d'Administration et Group CEO de KBL epb au moment même où le Groupe vise une croissance accélérée

Auparavant Président d'UBS Wealth Management et membre du directoire du groupe – à la tête des activités internationales représentant plus de 2 000 milliards d'euros d'actifs sous gestion – Monsieur Zeltner remplacera Peter Vandekerckhove, qui quittera son poste actuel et les exigences quotidiennes liées à sa fonction.

Monsieur Vandekerckhove restera membre du Conseil d'Administration de KBL epb et du Conseil de Puilaetco Dewaay, filiale belge du Groupe, tout en assumant d'autres fonctions non exécutives.

Parallèlement, Jakob Stott, qui occupait auparavant la fonction de Vice-Président d'UBS Wealth Management, après avoir dirigé UBS Wealth Management Europe, rejoindra Jürg Zeltner au sein de KBL epb en tant que CEO, Wealth Management, et membre du Comité Exécutif, également sous réserve de l'accord des autorités de réglementation.

Avec le soutien de Precision Capital, l'actionnaire de KBL epb, Messieurs Zeltner et Stott superviseront de considérables investissements pour libérer l'énorme potentiel de ce groupe unique de banques privées. Tous deux participeront personnellement au succès à long terme du Groupe par le biais de co-investissements importants.

Jan Maarten de Jong, Président du Conseil d'Administration de KBL epb, a déclaré : « Nous sommes très reconnaissants envers Peter Vandekerckhove d'avoir fait de KBL epb une organisation plus collaborative et orientée client, avec l'engagement commun et sans faille de gagner la confiance et la recommandation de chaque client. En même temps, nous souhaiterons bientôt la bienvenue à Jürg Zeltner et Jakob Stott, qui accéléreront la croissance du Groupe en s'appuyant sur ces bases solides.

« Forts de leur expérience en tant que leaders mondiaux du secteur, Jürg et Jakob travailleront en étroite collaboration avec leurs collègues du Comité Exécutif pour développer considérablement les ambitions du Groupe », a-t-il ajouté. « Soixante-dix ans après la création de KBL epb à Luxembourg, l'annonce d'aujourd'hui représente un nouveau départ audacieux dans l'histoire du Groupe. »

George Nasra, Vice-Président du Conseil d'Administration de KBL epb et CEO de Precision Capital, a commenté : « Peter Vandekerckhove a rejoint KBL epb pour une période convenue d'avance, en prévision de son départ en retraite en 2020, et avec un mandat parfaitement clair, qu'il a pleinement rempli : établir une stratégie orientée client et un ensemble de principes fondamentaux qui serviront de base à la croissance future du Groupe.

« Au nom de Precision Capital, j'aimerais le remercier pour son immense implication personnelle, empreinte d'intégrité et passion. Grâce à Peter, KBL epb est à présent une banque meilleure et plus solide.

« Jürg Zeltner et Jakob Stott – qui possèdent tous deux des compétences reconnues en matière de leadership et une longue expérience du secteur de la banque privée – seront des partenaires à part entière des progrès durables du Groupe, permettant à KBL epb de se développer rapidement pour s'ancrer fermement dans le paysage mondial de la gestion de fortune. Je suis ravi qu'ils aient saisi cette opportunité de conduire le Groupe vers l'avenir. »

Avant de diriger UBS Wealth Management pendant près de dix ans, Monsieur Zeltner était Head of UBS Wealth Management, North, East & Central Europe, après avoir occupé divers postes de direction dans l'entité Wealth Management de la banque. Entre 1987 et 1998, il a endossé divers rôles dans la division Private & Corporate Client à Bern, New York et Zurich.

Monsieur Zeltner, de nationalité suisse, a souligné l'importance du modèle commercial de KBL epb, axé sur le client.

« KBL epb s'est fait une place dans l'industrie très concurrentielle de la banque privée en Europe en offrant proximité et services personnalisés à ses clients par le biais de ces marques locales pointues », a-t-il commenté. « Après avoir vu le Groupe mûrir de loin, j'ai maintenant hâte de prendre une part active dans sa croissance – en m'efforçant de toujours gagner la confiance des clients et des collaborateurs de KBL epb – et je me réjouis de relever ce défi entrepreneurial.

« En travaillant ensemble, nous nous appuierons sur les forces du Groupe afin d'établir de nouveaux repères. Nous investirons énormément dans l'expérience client, la technologie et le personnel », a-t-il ajouté. « Nous n'aurons de cesse d'avancer, avec un objectif inébranlable, proposant toujours plus de valeur ajoutée à chaque client que nous avons la chance de servir. »

Jakob Stott – qui, en tant que Head of UBS Wealth Management, Europe, était responsable de 3 000 collaborateurs établis dans 45 bureaux répartis sur tout le continent – occupait auparavant le poste de Chief Operating Officer, EMEA, au sein de J.P. Morgan, dont le siège se situe à New York, de 1982 à 2010.

« Ayant passé toute ma carrière dans de grandes banques, j'ai hâte de retrousser mes manches et de mettre toute mon expérience au service d'un challenger du paysage de la banque privée, qui a l'avantage d'être plus agile en raison de sa taille », a expliqué Monsieur Stott, d'origine danoise. « En réduisant la complexité, nous pouvons consacrer plus de temps aux clients et à leurs attentes.

« En travaillant main dans la main avec tous les collaborateurs à travers l'Europe et en forgeant des relations toujours plus solides avec nos clients et employés, nous donnerons vie à l'immense potentiel de KBL epb. Nous devons agir en tant que conseillers privilégiés qui ont mérité leur place, en nous comportant de façon toujours juste avec les personnes et les familles que nous servons, tout comme nous le faisons avec les institutions et les professionnels que nous soutenons. »

Remerciant l'actionnaire et le Conseil d'Administration de KBL epb de lui avoir permis de diriger ce Groupe, Monsieur Vandekerckhove a conclu : « Alors que KBL epb s'apprête à saisir de nouvelles opportunités, je suis satisfait des progrès stratégiques que nous avons réalisés, grâce aux efforts de chacun de nos collaborateurs et en faveur de chaque client qui nous fait confiance.

« L'échange quotidien d'idées constructives entre passionnés me manquera, mais j'ai pensé que c'était le bon moment pour moi de passer le relais à de nouveaux dirigeants téméraires », a-t-il déclaré. « En tant que membre du Conseil d'Administration, je surveillerai de près cette organisation que j'ai appris à connaître et à aimer, et je me réjouis de continuer à soutenir le Groupe avec mon expérience et mes perspectives. »

À propos de KBL European Private Bankers :

Fondé en 1949, KBL European Private Bankers (KBL epb), dont le siège se situe à Luxembourg, est implanté dans cinquante villes d'Europe et emploie 2 000 professionnels.

Largement reconnu comme leader de la banque privée, KBL epb propose ses services aux particuliers, familles et entrepreneurs, ainsi qu'à une clientèle institutionnelle et professionnelle, qui comprend family offices, fondations et tiers gérants.

Le groupe KBL epb opère sous les marques suivantes :

Brown Shipley (Royaume-Uni)

InsingerGilissen (Pays-Bas)

KBL España (Espagne)

KBL Luxembourg ( Luxembourg )

) Merck Finck (Allemagne)

Puilaetco Dewaay Private Bankers (Belgique)

Banque Puilaetco Dewaay ( Luxembourg )

Avec l'appui sans réserve de son actionnaire Precision Capital, un holding de banques basé à Luxembourg, KBL epb consolide sa présence à travers l'Europe. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.kbl.lu

SOURCE KBL European Private Bankers S.A.