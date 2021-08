Just Eat Takeaway.com et Adyen s'associent pour émettre des cartes pour les programmes de dépenses des entreprises

AMSTERDAM, 20 août 2021 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS : ADYEN), la plate-forme de paiement de choix pour de nombreuses entreprises de premier plan dans le monde, a annoncé aujourd'hui que Just Eat Takeaway.com, un marché mondial de livraison de nourriture en ligne de premier plan, mettra en œuvre sa solution d'émission de cartes sous la forme d'une carte de paiement Takeaway Pay. La solution d'Adyen permet à Just Eat Takeaway.com d'émettre des cartes préfinancées aux employés pour les dépenses de repas.

Alors que Takeaway Pay a permis aux entreprises clientes d'effectuer des achats en ligne auprès d'un large éventail de restaurants, les employés peuvent désormais utiliser la carte Takeaway Pay hors ligne pour dépenser leur indemnité de repas pour les trajets entre le domicile et le travail, les voyages d'affaires ou les déjeuners d'équipe réguliers à l'extérieur, sans avoir à soumettre un rapport de dépenses. Pour la première phase de mise en œuvre, les cartes seront déployées auprès des employés de Just Eat Takeaway.com en Europe. Le produit est également disponible pour les entreprises clientes de Just Eat Takeaway.com aux Pays-Bas, en Allemagne et en Pologne (d'autres pays suivront prochainement) et peut être utilisé dans les établissements de restauration répertoriés qui acceptent Maestro et Mastercard.

Adyen Issuing fournit une solution de gestion des frais qui gère le processus de bout en bout sur une seule plate-forme, ce qui permet une plus grande flexibilité dans l'utilisation des cartes et une confirmation en temps réel des paiements. Adyen peut fournir des cartes virtuelles et physiques à ses commerçants, de sorte que les entreprises disposent d'un meilleur contrôle et d'une meilleure traçabilité des flux monétaires, tant à destination des fournisseurs que des employés.

« Grâce à Adyen Issuing, les employés peuvent faire des achats dans des centaines de milliers de restaurants et de magasins hors ligne, sans rapport de dépenses nécessaire. Que les employés soient à la maison, en déplacement ou qu'ils se rendent dans des restaurants, Takeaway Pay est l'avantage qui permet aux employés de bénéficier des avantages alimentaires les plus complets », déclare Imad Qutob, directeur principal des solutions d'entreprise chez Just Eat Takeaway.com.

« Nous sommes ravis de voir que de nouveaux cas d'utilisation de notre solution d'émission sont mis en œuvre », a déclaré Kamran Zaki, COO d'Adyen. « Non seulement notre solution d'émission facilite les achats et les repas des employés de Just Eat Takeaway.com et de ses clients, mais leurs équipes RH bénéficient également d'un aperçu instantané et transparent des dépenses des employés. »

À propos d'Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) est la plate-forme de paiement de choix pour de nombreuses entreprises de premier plan dans le monde, fournissant une infrastructure moderne de bout en bout qui connecte directement Visa, Mastercard et les méthodes de paiement préférées des consommateurs du monde entier. Adyen propose des solutions de paiement simplifiées sur des canaux en ligne, mobiles et en magasin. Avec des bureaux partout dans le monde, Adyen est au service de clients comme Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos et L'Oréal. La coopération avec Just Eat Takeaway.com, telle que décrite dans cette mise à jour pour les commerçants, souligne la croissance continue d'Adyen avec les commerçants actuels et nouveaux au fil des ans.

À propos de Just Eat Takeaway.com

Just Eat Takeaway.com (LSE: JET, AMS: TKWY,NASDAQ: GRUB) est un marché mondial de livraison de nourriture en ligne de premier plan en dehors de la Chine. Basée à Amsterdam, la société se concentre sur la mise en relation des consommateurs et des restaurants par le biais de ses plates-formes. Avec plus de 580 000 restaurants connectés, Just Eat Takeaway.com offre aux consommateurs une grande variété de choix alimentaires. Just Eat Takeaway.com collabore principalement avec des restaurants de livraison. De plus, Just Eat Takeaway.com fournit ses propres services de livraison de restaurants pour les restaurants qui ne livrent pas eux-mêmes.

