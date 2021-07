Just Eat Takeaway.com : Lucerne Capital soutient l'analyse faite par Cat Rock Capital Management

Estime que Just Eat Takeaway.com devrait procéder à un rachat agressif d'actions et explorer des solutions stratégiques pour créer de la valeur pour les actionnaires

GREENWICH, Connecticut et AMSTERDAM, 28 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Lucerne Capital Management (« Lucerne »), un conseiller en placement agréé axé sur le long terme et actionnaire de Just Eat Takeaway.com (« JET » ou la « Société »), a publié aujourd'hui la déclaration suivante qui soutient l'analyse présentée dans le document publié par Cat Rock Capital le 27 juillet.

Nous avons attentivement examiné l'analyse de Cat Rock présentée dans son document du 27 juillet et nous sommes entièrement d'accord avec ses observations et ses conclusions. Malgré sa position de leader sur le marché, son long potentiel de croissance, sa bonne exécution et ses investissements logistiques qui portent leurs fruits, la société JET est fortement sous-évaluée. Lucerne estime que cette sous-performance est la conséquence directe de la mauvaise communication constante de la direction, qui a considérablement sapé sa crédibilité auprès de la communauté des investisseurs.

Compte tenu de ces niveaux de valorisation, nous pensons que la société n'a aucun avenir comme société indépendante. En conséquence, nous sommes entièrement d'accord avec le point de vue de Cat Rock selon lequel la Société devrait 1) restaurer de manière proactive la confiance des investisseurs en améliorant structurellement sa communication envers le marché, 2) procéder à un rachat agressif d'actions, financé par la vente d'actifs non essentiels, et 3) explorer des solutions stratégiques pour créer de la valeur pour les actionnaires.

