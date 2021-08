Just Eat Takeaway.com y Adyen se asocian para emitir tarjetas para programas﻿ de gastos corporativos

ÁMSTERDAM, 19 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), la plataforma de pagos elegida por muchas de las empresas líderes en el mundo, anunció hoy que Just Eat Takeaway.com, un mercado en línea de comida a domicilio líder a nivel mundial, implementará su solución de emisión de tarjetas con la tarjeta Takeaway Pay. Con la solución de Adyen, Just Eat Takeaway.com podrá emitir tarjetas precargadas para gastos de comida de empleados.

Si bien con Takeaway Pay los clientes corporativos han podido comprar en una amplia oferta de restaurantes en línea, los empleados ahora podrán usar la tarjeta Takeaway Pay fuera de internet para utilizar su subsidio alimentario para comidas en viajes al lugar de trabajo, viajes de negocios o cualquier almuerzo al aire libre con su equipo, sin la molestia de tener que enviar un informe de gastos. Para la primera ronda de implementación, las tarjetas se distribuirán entre empleados de Just Eat Takeaway.com en Europa. El producto también está disponible para los clientes corporativos de Just Eat Takeaway.com en los Países Bajos, Alemania y Polonia, y pronto se extenderá a más países. Se puede utilizar en establecimientos de alimentos y bebidas que estén publicados y que acepten Maestro y Mastercard.

Adyen Issuing ofrece una solución de gestión de gastos que maneja el proceso de extremo a extremo en una sola plataforma, lo que permite una mayor flexibilidad en el uso de la tarjeta y la confirmación de los pagos en tiempo real. Adyen puede proporcionar tarjetas virtuales y físicas a sus comerciantes, de modo que las empresas tengan más control y seguimiento de los flujos de efectivo tanto para los proveedores como para los empleados.

"Gracias a Adyen Issuing, los empleados pueden comprar en cientos de miles de restaurantes y tiendas fuera de internet, sin necesidad de informes de gastos. Sin importar si los empleados están en casa, en movimiento o visitando algún restaurante, Takeaway Pay es la herramienta que brinda a los empleados los beneficios alimentarios más integrales", afirmó Imad Qutob, director sénior de Soluciones Corporativas en Just Eat Takeaway.com.

"Nos entusiasma ver que se están implementando más casos de uso de nuestra solución de emisión", expresó Kamran Zaki, director de operaciones de Adyen. "Nuestra solución de emisión no solo facilita a los empleados de Just Eat Takeaway.com y a sus clientes comprar y comer, sino que sus equipos de recursos humanos también se benefician de la visión general instantánea y transparente de los gastos de los empleados".

Acerca de Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) es la plataforma de pagos preferida por muchas de las empresas más importantes del mundo, que ofrece una moderna infraestructura de extremo a extremo conectada directamente con Visa, Mastercard y los métodos de pago preferidos por los consumidores a nivel mundial. Adyen ofrece un sistema sencillo de pagos a través de canales en línea, móviles y en la tienda física. Con oficinas por todo el mundo, Adyen presta servicios a clientes como Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos y L'Oréal. La cooperación con Just Eat Takeaway.com, descrita en esta actualización comercial, destaca el crecimiento continuo de Adyen con los comerciantes actuales y nuevos a lo largo de los años.

Acerca de Just Eat Takeaway.com

Just Eat Takeaway.com (LSE: JET, AMS: TKWY,NASDAQ: GRUB) es un mercado en línea de comida líder a nivel mundial fuera de China. Con sede en Ámsterdam, la empresa se enfoca en conectar consumidores y restaurantes a través de sus plataformas. Con más de 580.000 restaurantes conectados, Just Eat Takeaway.com ofrece a los consumidores una amplia variedad de opciones de comida. Just Eat Takeaway.com trabaja principalmente con restaurantes con entregas a domicilio. Además, Just Eat Takeaway.com ofrece su propio servicio de entregas a domicilio para los restaurantes que no lo ofrecen.

