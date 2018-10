JUST Water recebe o prêmio global "Melhor Solução em Embalagem" com a garrafa cartonada da Tetra Pak

LAUSANNE, Suíça, 31 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- A JUST Water, marca americana global de água dos Estados Unidos, recebeu o prêmio "Melhor Solução em Embalagem" durante o Congresso Global de Água Engarrafada de 2018, com sua exclusiva garrafa cartonada Tetra Top®.

Ira Laufer, CEO da JUST disse, "A missão da JUST é fazer tudo melhor em todos os aspectos de nosso negócio, desde a aquisição até a embalagem. Acreditamos que uma embalagem deve proteger e entregar seu conteúdo com o mínimo de impacto ambiental, com a mais alta qualidade em sustentabilidade, função e apelo ao consumidor. A embalagem Tetra Top é produzida com 82% de recursos renováveis, principalmente o papel-cartão certificado pelo FSC™ e o plástico de base vegetal derivado da cana-de-açúcar. Esta embalagem nos permite fornecer aos nossos clientes uma melhor solução, enquanto cumprimos nossa missão de reduzir a poluição causada pelo plástico".

Charles Brand, vice-presidente executivo de gestão de produtos e operações comerciais da Tetra Pak, ressaltou, "Estamos muito satisfeitos pela JUST Water ter recebido um prêmio de tanto prestígio. Isso confirma que a embalagem cartonada é muito relevante para a categoria de água, especialmente para as marcas que querem fazer mais pelo meio ambiente, sem comprometer a conveniência nem a funcionalidade para o consumidor".

A 15a. edição do Congresso Global de Água Engarrafada foi realizada em Evian, na França, entre os dias 22 e 24 de outubro. Os juízes concederam o prêmio de 'Melhor Solução em Embalagem' para a JUST Water por ser uma 'marca sólida com uma mensagem clara', a qual fornece um produto que atrai o consumidor de maneira econômica, pragmática e responsável.

A JUST Water foi lançada nos Estados Unidos em outubro de 2015. Com o grande sucesso na América do Norte, a marca agora alcançou a Europa, com o lançamento no Reino Unido em agosto de 2018 e tem outros objetivos de expansão global para 2019.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/632361/Tetra_Pak_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/775819/JUST_water_awards.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/775820/JUST_water.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/775821/Tetra_Pak.jpg

FONTE Tetra Pak