JUST Water remporte le prix de la « Meilleure solution d'emballage » avec la bouteille en carton Tetra Pak

« La mission de JUST est de continuer à améliorer tous les aspects de notre entreprise, de l'approvisionnement à l'emballage, déclare Ira Laufer, PDG de JUST. Nous pensons qu'un emballage doit protéger et délivrer son contenu avec un impact minimal sur l'environnement, tout en offrant la plus grande qualité en matière de durabilité, de fonctionnalité et d'attrait auprès des consommateurs. L'emballage Tetra Top est fabriqué à 82 % à partir de ressources renouvelables, dont principalement du carton certifié FSC™ et du plastique d'origine végétale, dérivé de la canne à sucre. Cet emballage nous permet d'offrir à nos clients une meilleure solution, tout en nous rapprochant de notre ambition de réduction de la pollution plastique au niveau international. »

Charles Brand, vice-président exécutif de la gestion des produits et des opérations commerciales de Tetra Pak, ajoute : « Nous sommes ravis de voir JUST Water gagner un prix aussi prestigieux. Cela confirme que les emballages en carton sont très pertinents pour la catégorie de l'eau, surtout pour les marques qui souhaitent en faire davantage en faveur de l'environnement, sans compromis sur la praticité et la fonctionnalité auprès du consommateur. »

Le 15e Global Bottled Water Congress a eu lieu à Évian en France du 22 au 24 octobre. Les juges ont décerné le prix de la « Meilleure solution d'emballage » à JUST Water en reconnaissant une « marque solide avec un message clair », capable de proposer un produit attrayant pour le consommateur d'une manière économique, pragmatique et responsable.

La marque JUST Water a été lancée aux États-Unis en octobre 2015. Après avoir remporté un vif succès en Amérique du Nord, elle s'étend désormais à l'Europe avec un premier lancement au Royaume-Uni en août 2018, qui devrait être suivi d'autres objectifs d'expansion mondiale en 2019 et au-delà.