Justin Sun nomeado pelo Ministério das Relações Exteriores como embaixador de Granada na Organização Mundial de Comércio (OMC)

Granada é um membro-chave da Comunidade do Caribe (CARICOM), do Mercado Único e Economia do Caribe (CSME) e da Organização dos Estados do Caribe Oriental (OECS).

"É uma verdadeira honra atuar como embaixador da OMC para Granada", disse Justin Sun. "Espero a oportunidade de representar Granada e trabalhar com a liderança da OMC para revigorar o comércio global de várias maneiras, particularmente o desenvolvimento de uma economia digital robusta internacionalmente".

Com a nomeação de S. Ex.ª Sun como embaixador de Granada na OMC, o Governo de Granada espera que S. Ex.ª Sun utilize seus contatos para promover oportunidades de comércio, investimento e desenvolvimento para o país. Para mitigar o impacto econômico da pandemia, espera-se que a S. Ex.ª Sun promova Granada como um destino econômico viável, introduzindo ferramentas e métodos avançados. E que essas mudanças possam melhorar o marketing e a promoção deste país do Caribe no futuro próximo. Da mesma forma, espera-se que S. Ex.ª Sun apoie o desenvolvimento de recursos humanos, infraestrutura e tecnologia de informação e comunicação para o governo de Granada. Ele também deve atuar de forma a sempre promover a imagem de Granada.

FONTE TRON

