Justin Sun nommé ambassadeur de l'OMC pour la Grenade par le ministère des Affaires étrangères

SINGAPOUR, 17 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le gouvernement de la Grenade a annoncé la nomination de Justin Sun à titre de nouvel ambassadeur de l'OMC à Genève. M. Sun, une figure de premier plan dans la sphère de la cryptomonnaie et de la blockchain, est surtout connu comme le fondateur de TRON, l'une des plateformes blockain les plus grandes et les plus reconnues dans le monde. L'intérêt de Sun pour l'histoire, les questions sociopolitiques et les affaires internationales a commencé à un jeune âge. Cela l'a mené à faire des études avec une spécialisation en histoire à l'Université de Pékin, où il a terminé major de sa promotion; il a ensuite entrepris une maîtrise en sciences sociales à l'Université de Pennsylvanie. La passion de M. Sun pour rendre la blockchain et la technologie financière accessibles à tous a mené à la création de l'écosystème TRON.