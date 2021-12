Justin Sun nommé ambassadeur de l'OMC pour la Grenade par le ministère des affaires étrangères

La Grenade est un membre important de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), du marché et de l'économie uniques de la CARICOM (CSME) et de l'Organisation des États des Caraïbes orientales (OECS).

« C'est un véritable honneur de servir en tant qu'ambassadeur de l'OMC pour la Grenade », a déclaré Justin Sun. « Je me réjouis de l'occasion qui m'est donnée de représenter la Grenade et de travailler avec les dirigeants de l'OMC pour redynamiser le commerce mondial de diverses manières, en particulier le développement d'une économie numérique robuste à l'échelle internationale. »

Avec la nomination de H.E. Sun en tant qu'ambassadeur de la Grenade auprès de l'OMC, le gouvernement de la Grenade s'attend à ce que H.E. Sun d'utiliser ses contacts pour promouvoir le commerce, les investissements et les opportunités de développement pour le pays. Afin d'atténuer l'impact économique de la pandémie, H.E. Sun devrait promouvoir la Grenade comme une destination économique viable en introduisant des outils et des méthodes avancées. Et ces changements pourraient améliorer le marketing et la promotion de ce pays des Caraïbes dans un avenir proche. De même, H.E. Sun devrait soutenir le développement des ressources humaines, des infrastructures et des technologies de l'information et de la communication pour le gouvernement de la Grenade. Il doit également se comporter de manière à promouvoir l'image de la Grenade à tout moment.

