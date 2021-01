Już dzisiaj możesz wyzwolić swoją kreatywność dzięki aplikacji FlipaClip, dostępnej w AppGallery

FlipaClip oferuje szeroki wachlarz zaawansowanych, a jednocześnie intuicyjnych narzędzi do rysowania i animacji, które umożliwiają użytkownikom swobodne tworzenie wysokiej jakości animowanych filmów wideo, niezależnie od ich poziomu umiejętności. Począwszy od niezbędnych narzędzi, takich jak pędzle i wypełniacze, a skończywszy na zaawansowanych funkcjach, takich jak wykorzystywanie przebitek i przeglądanie klatek, użytkownicy AppGallery przekonują się, że aplikacja FlipaClip jest niezwykle wszechstronna, dzięki czemu tworzenie filmów jest przyjemne i łatwe do opanowania.

Programiści z firmy Visual Blasters starają się ułatwić użytkownikom przenoszenie ich animacji na wyższy poziom. Dlatego też aplikacja uwzględnia takie funkcje, jak edycja dźwięku, animacja warstw i kontrola osi czasu. Potwierdzeniem ich zaangażowania jest prężna społeczność użytkowników FlipaClip na różnych platformach społecznościowych, z których mogą oni czerpać inspirację. Zespół Visual Blasters przeprowadza również cykliczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, dzięki którym uznaje kreatywność swoich użytkowników.

„Cieszymy się, że możemy współpracować z Huawei i zaoferować konsumentom jedną z najskuteczniejszych aplikacji do animacji i projektowania w AppGallery", powiedział Jonathan Meson, dyrektor generalny i współzałożyciel spółki Visual Blasters. „Wsparcie ze strony AppGallery w procesie rozwoju było olbrzymie. Od momentu integracji, aż do procesu zapewniania jakości, jesteśmy pod wrażeniem oddania zespołu, który pomaga nam osiągnąć sukces na każdym etapie".

Najważniejsze funkcje HMS znacznie zwiększają możliwości animacji FlipaClip

Chcąc udzielić wsparcia FlipaClip w realizacji najlepszej animacji dla użytkowników AppGallery, zespoły Huawei ds. tabletów i chmury ściśle współpracowały z twórcami Visual Blasters, tak aby zoptymalizować jej działanie dla flagowego tabletu Huawei - HUAWEI MatePad Pro. Program funkcjonuje nie tylko płynnie na tablecie, ale także zapewnia obsługę rysika Huawei, HUAWEI M-Pen. Jest ona zintegrowana z kilkoma głównymi funkcjami Huawei Mobile Services (HMS), takimi jak analiza, zakupy w aplikacji, testowanie a/b oraz zdalna konfiguracja. Dzięki zdalnie modyfikowalnym rozwiązaniom, FlipaClip jest w stanie wyeliminować aktualizacje od strony serwera, co pozwala Visual Blasters na ciągłe udoskonalanie aplikacji bez konieczności dokonywania jakichkolwiek aktualizacji przez użytkowników.

Kilka zdań o App Gallery - jednym z 3 najważniejszych rynków aplikacji na świecie

Platforma AppGallery została uruchomiona w ponad 170 krajach i regionach, dążąc do zaspokojenia potrzeb 500 milionów aktywnych użytkowników. Rynek aplikacji intensywnie poszukuje możliwości współpracy z międzynarodowymi i lokalnymi twórcami programów, zapraszając ich do włączenia się do platformy. AppGallery jest otwartą i innowacyjną bazą dystrybucji aplikacji dostępną dla wszystkich.

AppGallery podkreśla znaczenie i wkład programistów, natomiast Huawei dokłada wszelkich starań, aby odnieśli oni sukces. Platforma zapewnia również wszechstronne wsparcie operacyjne dla twórców aplikacji na całym świecie oraz szereg inicjatyw skupiających się na potrzebach programistów, umożliwiając im dalsze udoskonalanie swoich produktów.

FlipaClip jest już dostępna do pobrania w AppGallery pod adresem https://appgallery.huawei.com/#/app/C102999751.

Więcej informacji można znaleźć na Forum Programistów Huawei pod adresem https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/forum/devhub.

