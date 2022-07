JW Therapeutics anuncia el inicio del estudio clínico de JWATM204 en pacientes con carcinoma hepatocelular avanzado

SHANGHAI, 4 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- JW Therapeutics (HKEX: 2126), una empresa biotecnológica independiente e innovadora centrada en el desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos de inmunoterapia celular, ha anunciado el inicio del estudio clínico de fase I de JWATM204 en pacientes con carcinoma hepatocelular (CHC) avanzado.

El cáncer primario de hígado (CPH), también conocido como carcinoma hepático, es una de las neoplasias gastrointestinales más comunes en todo el mundo. Aproximadamente el 85%-90% de los cánceres de hígado son carcinomas hepatocelulares (CHC)1. La encuesta de GLOBOCAN en 2020 descubrió que se diagnosticaban 906 mil nuevos casos y 830 mil muertes en todo el mundo cada año, lo que suponía la sexta posición entre las enfermedades malignas y la tercera causa de muerte por cáncer2. La tasa de supervivencia a 5 años era del 15% al 19% en América del Norte3. La carga de enfermedad del cáncer de hígado era especialmente elevada en China. El cáncer de hígado era la 4ª neoplasia más frecuente, la 2ª causa de muerte por cáncer y la tasa de supervivencia a 5 años era sólo del 12,1% en China3. La relación de 1:0,9 entre la incidencia y la mortalidad indicaba el mal pronóstico del cáncer de hígado3, que amenazaba seriamente la vida y la salud de la población china,[1],[2],. En los últimos años, las inmunoterapias representadas por los inhibidores de los puntos de control inmunitarios han logrado tasas de respuesta global (ORR) del 17%-20% y del 15%-20% para las terapias de primera y segunda línea, respectivamente, en pacientes con CHC1. Sin embargo, todavía existen retos, como la progresión de la enfermedad después del tratamiento y los regímenes alternativos en respuesta a la recaída.

Este primer estudio en humanos de JWATM204 tiene como objetivo evaluar la seguridad, la tolerabilidad, la toxicidad limitada por la dosis y el perfil farmacocinético de JWATM204 en sujetos adultos con CHC avanzado, y también explorar la actividad antitumoral de JWATM204 en la población objetivo. Los prometedores resultados preclínicos mostraron el potencial de desarrollo clínico continuo de JWATM204 para el tratamiento de CHC.

JWATM204, con alta afinidad y especificidad del anticuerpo monoclonal GPC-3 y desarrollado en la plataforma de células T ARTEMIS®, es una innovadora terapia de células T inmunitarias dirigida al glicano-3 (GPC-3). JW Therapeutics obtuvo la licencia de Eureka para desarrollar, fabricar y comercializar JWATM204 en China (incluyendo China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán) y en los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en 2020, y ha completado la transferencia técnica y la renovación de las instalaciones y equipos en el centro de fabricación de Shanghai Waigaoqiao.

James Li, cofundador, presidente y consejero delegado de JW Therapeutics, declaró: "Los tumores sólidos son una parte fundamental de la estrategia de productos de JW Therapeutics. Aprovechando nuestra plataforma para el desarrollo de tecnología y productos, ahora estamos desarrollando productos innovadores de inmunoterapia celular para abordar los tumores sólidos con alta incidencia en China, y avanzando los productos en cartera a los estudios clínicos."

Acerca de JWATM204

JWATM204, con la alta afinidad y especificidad del anticuerpo monoclonal GPC-3 desarrollado en la plataforma de células T ARTEMIS®, es una innovadora terapia de células T inmunitarias dirigida a GPC-3. GPC-3, un miembro de la familia de proteoglicanos de membrana integral relacionados con el glicano, se sobreexpresa en múltiples tumores malignos, incluido el CHC, pero no se expresa o se expresa poco en órganos normales, incluidos los órganos hepáticos normales o el hígado con cirrosis. GPC-3 se expresa en el 72% de los pacientes con CHC1. GPC-3 mantiene su efecto oncogénico a través de la vía Wnt2. GPC-3 se ha convertido en una diana popular para el CHC debido a su alta sensibilidad y especificidad. Se espera que la plataforma de células T ARTEMIS®, con un mecanismo de regulación intracelular similar al de la terapia de células TCR-T y la precisión de la terapia CAR-T, reduzca significativamente o incluso elimine el síndrome de liberación de citoquinas (CRS) asociado a la sobreactivación de las células T y otras toxicidades relacionadas con las citoquinas que ponen en peligro la vida. Con la ayuda de moléculas coestimuladoras en la superficie de las células T, se pueden generar suficientes señales de activación de las células T, que pueden promover la activación de las células T y reforzar la actividad antitumoral.

Acerca de JW Therapeutics

JW Therapeutics (HKEX: 2126) es una empresa de biotecnología independiente e innovadora que se centra en el desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos de inmunoterapia celular, y se ha comprometido a convertirse en un líder de la innovación en inmunoterapia celular. Fundada en 2016, JW Therapeutics ha creado una plataforma de primera clase para el desarrollo de productos de inmunoterapia celular, así como una cartera de productos que abarca tanto las neoplasias hematológicas como los tumores sólidos. JW Therapeutics se compromete a llevar productos de inmunoterapia celular innovadores y de calidad y la esperanza de una cura a los pacientes en China y en todo el mundo, y a liderar el desarrollo saludable y estandarizado de la industria de inmunoterapia celular de China. Para más información, visite www.jwtherapeutics.com.

