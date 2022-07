JW Therapeutics anuncia início do estudo clínico do JWATM204 em pacientes com carcinoma hepatocelular avançado

XANGAI, 4 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A JW Therapeutics (HKEX: 2126), uma empresa de biotecnologia independente e inovadora que se concentra no desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos de imunoterapia celular, anunciou o início do estudo clínico de Fase I do JWATM204 em pacientes com carcinoma hepatocelular avançado (HCC).

O câncer de fígado primário (PLC), também conhecido como carcinoma de fígado, é uma das malignidades gastrointestinais mais comuns em todo o mundo. Aproximadamente 85% a 90% dos cânceres de fígado eram carcinoma hepatocelular (HCC)1. Em 2020, a pesquisa da GLOBOCAN demonstrou que 906 milhares de novos casos foram diagnosticados e ocorreram 830 mil mortes em todo o mundo a cada ano, o que o colocou na sexta posição de malignidades e na 3ª principal causa de morte por câncer2. A taxa de sobrevida de cinco anos foi de 15% a 19% na América do Norte3. A carga da doença do câncer de fígado foi particularmente alta na China. O câncer de fígado foi a 4ª maior malignidade comum, a 2ª principal causa de mortes por câncer, sendo que a taxa de sobrevida de 5 anos foi de apenas 12,1% na China3. A razão de 1:0,9 entre a incidência e a mortalidade indicou o prognóstico ruim do câncer de fígado3, que ameaçou seriamente a vida e a saúde da população chinesa,[1],[2],. Nos últimos anos, as imunoterapias representadas por inibidores de checkpoint imunológicos alcançaram taxas de resposta gerais (ORRs) de 17% a 20% e 15% a 20% para as terapias de primeira e segunda linha, respectivamente, nos pacientes com HCC1. No entanto, ainda há desafios, incluindo progressão da doença pós-tratamento e regimes alternativos em resposta à recaída.

Este primeiro estudo em humanos do JWATM204 tem como objetivo avaliar a toxicidade limitada de segurança, tolerabilidade, dose e perfil farmacocinético do JWATM204 em indivíduos adultos com HCC avançado e também explorar a atividade antitumoral do JWATM204 na população-alvo. Os resultados pré-clínicos promissores mostraram potencial de desenvolvimento clínico contínuo do JWATM204 para o tratamento do HCC.

O JWATM204, com alta afinidade e especificidade de anticorpo monoclonal GPC-3 e desenvolvido na plataforma de células T ARTEMIS®, é uma terapia inovadora de células T imunes direcionada ao glipicano-3 (GPC-3) A JW Therapeutics licenciou os direitos da Eureka para desenvolver, fabricar e comercializar o JWATM204 na China (incluindo China Continental, Hong Kong, Macau e Taiwan) e os países membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático em 2020, e concluiu a transferência técnica e a renovação de instalações e equipamentos no parque de manufatura de Waigaoqiao em Xangai.

James Li, cofundador, presidente e CEO da JW Therapeutics, declarou: "Tumores sólidos são uma parte fundamental da estratégia de pipeline de produtos da JW Therapeutics. Aproveitando nossa plataforma de tecnologia e desenvolvimento de produtos, agora estamos desenvolvendo produtos inovadores de imunoterapia celular para abordar o tumor sólido com alta incidência na China e promover os produtos de pipeline em estudos clínicos."

Sobre a JWATM204

A JWATM204, com a alta afinidade e especificidade de anticorpo monoclonal GPC-3 desenvolvido na plataforma de células T ARTEMIS®, é uma terapia inovadora de células T imunes direcionada ao GPC-3. O GPC-3, membro da família integral de membrana proteoglicana relacionada ao glipican, é superexpresso em várias malignidades, incluindo HCC, mas não ou pouco expresso em órgãos normais, incluindo órgãos de fígado normais ou fígado com cirrose. O GPC-3 é expresso em 72% dos pacientes com HHC1. O GPC-3 mantém seu efeito oncogênico por meio da via Wnt2. O GPC-3 tornou-se um alvo popular do HCC devido à sua alta sensibilidade e especificidade. Estima-se que a plataforma de células T ARTEMIS® , com mecanismo regulatório intracelular semelhante à terapia celular TCR-T e precisão da terapia CAR-T, reduza ou até mesmo elimine significativamente a síndrome de liberação de citocinas (CRS) associada à célula T sobre ativação e outras toxicidades relacionadas à citocinas com risco de vida. Com a assistência de moléculas co-estimuladoras na superfície de células T, podem ser gerados sinais de ativação de células T suficientes, o que pode promover a ativação de células T e fortalecer a atividade antitumoral.

Sobre a JW Therapeutics

A JW Therapeutics (HKEX: 2126) é uma empresa de biotecnologia independente e inovadora que se concentra no desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos de imunoterapia celular, e está comprometida em se tornar líder em inovação em imunoterapia celular. Fundada em 2016, a JW Therapeutics construiu uma plataforma de classe mundial para o desenvolvimento de produtos em imunoterapia celular, bem como um pipeline de produtos que abrange malignidades hematológicas e tumores sólidos. A JW Therapeutics está comprometida em oferecer produtos de imunoterapia celular inovadores e de qualidade e a esperança de uma cura para pacientes da China e do mundo todo, e liderar o desenvolvimento saudável e padronizado do setor de imunoterapia celular da China. Para mais informações, acesse www.jwtherapeutics.com.

Declarações prospectivas

Essas declarações prospectivas têm como base as expectativas e crenças da diretoria e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles descritos. Riscos e incertezas significativos incluem aqueles discutidos abaixo e descritos de forma mais completa nos relatórios da Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEx) apresentados pela empresa. A menos que indicado de outra forma, a empresa está fornecendo essas informações na data em que as divulgou e se isenta expressamente de qualquer obrigação de atualizar informações contidas nos problemas e informações relevantes ou de fornecer qualquer explicação. Para obter informações detalhadas, acesse o site da empresa: www.jwtherapeutics.com/en/forward-looking-statements/.

