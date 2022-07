JW Therapeutics объявила о начале испытания JWATM204 среди пациентов с раком печени

JW Therapeutics объявила о начале клинического испытания JWATM204 среди пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой на поздней стадии

ШАНХАЙ, 4 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- JW Therapeutics (HKEX: 2126), независимая и инновационная биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке, производстве и коммерческой реализации средств клеточной иммунотерапии, объявила о начале клинического испытания фазы I препарата JWATM204 среди пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой (ГЦК) на поздней стадии.

Первичный рак печени, также известный как карцинома печени, входит в число распространенных желудочно-кишечных заболеваний во всем мире. Примерно 85–90% онкологических заболеваний печени составляют гепатоцеллюлярные карциномы (ГЦК)1. Согласно результатам исследования GLOBOCAN, проведенного в 2020 году, ежегодно в мире диагностируется 906 тысяч новых случаев этого заболевания и 830 тысяч смертельных исходов, что выводит его на шестую строку среди злокачественных новообразований по распространенности и 3-ю — по показателю смертности2. Пятилетний показатель выживаемости в Северной Америке составил 15–19%3. Особенно высокая заболеваемость раком печени была зафиксирована в Китае. Рак печени занял в Китае 4-е место по распространенности среди злокачественных новообразований и 2-е место по смертности от рака, при этом пятилетний показатель выживаемости составил всего 12,1%3. Соотношение заболеваемости к смертности 1:0,9 свидетельствует о плохом прогнозе развития рака печени3, который представлял серьезную угрозу жизни и здоровью китайского населения,[1],[2],. В последние годы иммунотерапия, представленная ингибиторами иммунных контрольных точек, достигла общей частоты ответа (ОЧО) 17–20% и 15–20% для терапии первой и второй линии соответственно у пациентов с ГЦК1. Тем не менее, нерешенные проблемы сохраняются, включая прогрессирование заболевания после лечения и альтернативные схемы лечения в связи с рецидивом.

Это первое испытание JWATM204 на людях направлено на оценку безопасности, переносимости, дозолимитирующей токсичности и фармакокинетического профиля JWATM204 при приеме взрослыми пациентами с ЦГК на поздней стадии, а также на исследование противоопухолевой активности JWATM204 в целевой выборке пациентов. Многообещающие результаты доклинических испытаний продемонстрировали потенциал для проведения клинических испытаний JWATM204 для лечения ГЦК.

JWATM204 представляет собой разработанную на основе T-клеточной платформы ARTEMIS® инновационную иммунную T-клеточную терапию, нацеленную на глипикан-3 (GPC-3) и отличающуюся высокой аффинностью и специфичностью моноклонального антитела GPC-3. JW Therapeutics в 2020 году получила от компании Eureka права на разработку, производство и коммерческую реализацию JWATM204 в Китае (включая Материковый Китай, Гонконг, Макао и Тайвань) и странах-членах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также произвела технический трансфер и модернизацию объектов и оборудования на производственном объекте в Вайгаоцяо (Шанхай).

Соучредитель, председатель правления и генеральный директор компании JW Therapeutics Джеймс Ли (James Li) заявил следующее: «Солидные опухоли являются одним из важнейших элементов стратегии разработки продукции компании JW Therapeutics. Используя нашу платформу для разработки технологий и продуктов, мы в настоящее время разрабатываем революционные продукты клеточной иммунотерапии для лечения солидных опухолей с высокой заболеваемостью в Китае, а также выводим разрабатываемые препараты на стадию клинических испытаний».

Информация о JWATM204

JWATM204 представляет собой разработанную на основе T-клеточной платформы ARTEMIS® инновационную иммунную T-клеточную терапию, нацеленную на глипикан-3 (GPC-3) и отличающуюся высокой аффинностью и специфичностью моноклонального антитела GPC-3. GPC-3, входящая в связанное с глипиканом семейство протеогликанов базальной мембраны, сверхэкспрессируется в многочисленных злокачественных новообразованиях, включая ЦГК, но не экспрессируется или слабо экспрессируется в нормальных органах, включая нормальные органы печени, и печени с циррозом. GPC-3 экспрессируется у 72% пациентов с ЦГК1. GPC-3 производит онкогенный эффект через сигнальный путь Wnt2. Ввиду своей высокой чувствительности и специфичности GPC-3 стал популярной целью для ЦГК. Предполагается, что T-клеточная платформа ARTEMIS® с внутриклеточным регулятором, аналогичным клеточной терапии TCR-T и высокоточной терапии CAR-T, значительно сократит или даже устранит синдром высвобождения цитокинов (CRS), связанный с гиперактивацией Т-клеток, а также другие опасные для жизни виды токсичности, связанные с цитокином. С помощью сопутствующих стимулирующих молекул на поверхности Т-клеток можно генерировать достаточные сигналы активации Т-клеток, что может стимулировать активацию Т-клеток и усилить противооопухолевую активность.

Информация о компании JW Therapeutics

JW Therapeutics (HKEx: 2126) — независимая, инновационная биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке, производстве и коммерческой реализации средств клеточной иммунотерапии и стремящаяся стать инновационным лидером сферы клеточной иммунотерапии. Компания JW Therapeutics (год основания — 2016) создала платформу мирового класса для разработки продукции в области клеточной иммунотерапии, а также ассортимент продукции, охватывающий как гематологические злокачественные опухоли, так и солидные опухоли. JW Therapeutics стремится обеспечить пациентов в Китае и по всему миру революционными и качественными продуктами для клеточной иммунотерапии и надеждой на излечение, а также возглавить процесс здорового и стандартизированного развития китайской индустрии клеточной иммунотерапии. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.jwtherapeutics.com.

Прогностические заявления

Прогностические заявления основаны на ожиданиях и убеждениях руководства и подвержены ряду рисков и неопределенностей, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от описанных. К числу существенных рисков и неопределенностей относятся обсуждаемые ниже и более подробно описанные в докладах, представленных Компанией для Hong Kong Exchange and Cleaning Limited (HKEX). Если не указано иное, компания предоставляет эту информацию на момент ее публикации и явным образом отказывается от принятия на себя обязательства обновлять сведения, содержащиеся в публикациях, и актуализировать информацию, а также давать какие-либо пояснения. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.jwtherapeutics.com/en/forward-looking-statements/.

