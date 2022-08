K2 Integrity annonce un partenariat avec le Barreau chypriote en tant que fournisseur de formation et de certification en matière de sanctions

WASHINGTON, 5 août 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, K2 Integrity , la société de gestion des risques, de conformité, d'enquêtes et de contrôle prééminente, a annoncé son partenariat avec le Barreau chypriote (CBA) . Grâce à ce partenariat, les membres du CBA auront accès au programme de certification Certified Risk Management Specialist – Russia Sanctions (CRMS-RS) de K2 Integrity. Les personnes qui s'inscrivent au programme auront également accès à la gamme actuelle de ressources en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), de lutte contre le financement du terrorisme (CFT), de sanctions mondiales, de lutte contre la corruption (ABC) et de lutte contre la fraude disponibles sur la plateforme d'e-learning de K2 Integrity — le réseau Dedicated Online Financial Integrity Network ( DOLFIN ). Le CBA et K2 Integrity ont convenu de collaborer tout au long de 2022, et au-delà, sur le contenu de formation continue pour aider les membres du CBA qui obtiennent l'accréditation CRMS-RS à maintenir les connaissances, les compétences techniques et le jugement nécessaires pour évaluer l'évolution des sanctions et des risques de crimes financiers et y réagir.

« Le partenariat de K2 Integrity avec le CBA apportera une formation inégalée sur la gestion des risques liés aux sanctions, une expertise en la matière et des ressources pour aider les avocats de Chypre et les membres du CBA à répondre aux exigences croissantes de protection de l'intégrité du système financier chypriote », a affirmé Andrew Rabinowitz , co-PDG et membre du conseil d'administration de K2 Integrity.

« Les directeurs généraux principaux Danny McGlynn et Michele Malvesti ont mis à profit leur expertise exceptionnelle au sein du gouvernement et du secteur privé pour concevoir et exécuter un programme qui répond de façon unique aux défis de notre époque en matière de gestion des risques de crimes financiers. Ils ont combiné un engagement d'experts à maintenir un contenu évolutif dans un environnement dynamique de risque et de conformité avec un cadre analytique pour évaluer et gérer le risque lié aux sanctions. Il en résulte une nouvelle approche de formation et de certification des professionnels des secteurs public et privé dans un domaine de plus en plus important pour notre sécurité collective », a conclu Andrew Rabinowitz.

La plateforme DOLFIN de K2 Integrity offre des formations, des tests, une certification et une formation continue, ainsi que des outils et des ressources haut de gamme aux professionnels de l'intégrité financière. La plateforme DOLFIN et son contenu ont été élaborés et sont continuellement tenus à jour par des professionnels du risque et de la conformité en matière de crimes financiers, y compris les experts qui ont piloté le régime de lutte contre le financement illicite adopté après le 11 septembre partout dans le monde.

« Le CBA s'efforce sans cesse d'accroître et d'améliorer la valeur de son offre de formation continue pour ses membres, » a confié Georgia Constantinou-Panayiotou, porte-parole du CBA et membre du Conseil. « En s'associant à K2 Integrity, le CBA fait en sorte que ses membres aient accès au meilleur programme de formation en matière de sanctions sur le marché mondial, tout en préservant l'expertise de qualité et la fiabilité de la communauté juridique à Chypre dans un contexte de défis sans précédent. »

