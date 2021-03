K7 Computing lance un antivirus valide à vie - l'édition K7 Ultimate Security Infiniti

Les utilisateurs d'informatique d'aujourd'hui ont conscience de la prévalence des cybermenaces et de l'importance de la protection antivirus dans l'environnement toujours connecté. Ils savent aussi que la définition des logiciels malveillants des produits antivirus doit sans cesse être mise à jour pour que ceux-ci demeurent efficaces contre les types de cyberattaque les plus récents. En outre, ils veulent une technologie novatrice qui offre une protection sur plusieurs appareils et plateformes à toute la famille, et ce, à prix abordable. L'édition K7 Ultimate Security Infiniti a été conçue pour répondre aux besoins de ces utilisateurs.